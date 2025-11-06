Inköpare | Saab | Linköping
2025-11-06
Vi på Jefferson Wells söker dig som är redo för nästa steg i karriären och utvecklas i din roll som Inköpare! Som Inköpare hos SAAB i Tannefors får du en nyckelposition där du ansvarar för att säkra och optimera leveranser, bygga starka relationer och bidra till en tekniskt avancerad och innovativ organisation.
Om rollen
I rollen som Inköpare på SAAB har du ett helhetsansvar för operativa inköpsprocesser och leverantörshantering.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
* Hantering av inköpsförfrågningar, offertförfrågningar, leveransbevakning, reklamationer och fakturor.
* Övervakning och optimering av leverantörers prestation för att säkerställa effektiva och kvalitativa leveranser.
* Samarbete med Sourcing Manager, tekniska team och ingenjörer i både pågående och nya projekt.
* Drivande av kontinuerlig utveckling inom ditt ansvarsområde.
* Resor kan förkomma i tjänsten.
Detta är ett konsultuppdrag med goda möjligheter till överrekrytering för rätt person.
Mer info om rollbeskrivning och uppdrag ges vid en personlig kontakt.
Vem är du?
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har:
* Erfarenhet inom supply chain och goda kommersiella kunskaper.
* En förmåga att bygga långsiktiga relationer med leverantörer och interna samarbetspartners.
* En strukturerad och engagerad inställning med starkt fokus på samarbete.
* Relevant utbildning inom inköp eller motsvarande erfarenhet (BSc, YH-utbildning).
* Erfarenhet av ERP-system (t.ex. IFS) och MS Office, särskilt Excel.
* Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Internationell erfarenhet och fler språkkunskaper är meriterande.
Observera att rollen kräver säkerhetsprövning enligt gällande regleverk.
Vad Jefferson Wells erbjuder dig
Som konsult hos Jefferson Wells får du en trygg och utvecklande anställning med förmåner såsom:
* Marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester och tjänstepension enligt kollektivavtal.
* Friskvårdsbidrag och företagshälsovård.
Publiceringsdatum2025-11-06
