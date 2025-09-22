Inköpare begagnade fordon
Handla Bil Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Uppsala Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Uppsala
2025-09-22
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Handla Bil Sverige AB i Uppsala
Vi söker fler drivna personer som vill vara med och forma Sveriges bästa inköpsteam!Publiceringsdatum2025-09-22Om tjänsten
Vi söker affärsdrivna inköpare av begagnade fordon som vill vara med och skapa resultat genom god kommunikation och relationer. I rollen ansvarar du för hela affären - från första kontakt med kunden via inkommande leads eller befintliga kontakter, till att affären är avslutad.
Du kommer huvudsakligen att arbeta över telefon och e-post, där din förmåga att skapa förtroende och förstå kundens behov är avgörande för att vinna affärer. Vi söker dig som är lyhörd, har en naturlig känsla för att bygga relationer och samtidigt är resultatorienterad och har en vilja att avsluta affärer snabbt och effektivt.
Rollen passar dig som gillar att arbeta självständigt och drivs av att skapa långsiktiga och framgångsrika affärsrelationer, där du både får utlopp för din säljförmåga och ditt affärsmannaskap.
Du lyckas i rollen när du:
Aktivt följer upp inkommande leads och omvandlar dem till affärer genom att bygga förtroende och anpassa din approach till varje kunds unika behov
Bygger och underhåller starka, långsiktiga kundrelationer som leder till återkommande affärer och nöjda kunder
Driver affärer självständigt från start till mål, samtidigt som du säkerställer att kundens behov alltid står i fokus
Bidrar till teamets gemensamma mål och utveckling genom att dela med dig av erfarenheter och bästa praxis för att hela teamet ska växa
Varför denna roll är viktig hos oss:
Som inköpare är du en nyckelperson i vårt team. Din förmåga att bygga starka kundrelationer påverkar direkt både vår omsättning och kundnöjdhet - och du spelar en central roll i vår fortsatta tillväxt och framgång. Vi ser långsiktigt på relationer, både med våra kunder och internt i teamet, och värdesätter din förmåga att skapa ett positivt affärsklimat där alla känner sig hörda och förstådda.
Kvalifikationer och meriterande erfarenheter:
Har ett genuint intresse för att skapa och utveckla affärer genom starka kundrelationer
Talar och skriver obehindrat på både svenska och engelska, och har en god förmåga att kommunicera på ett klart och effektivt sätt
Är resultatorienterad, motiveras av att nå högt uppsatta mål och ser säljprocessen som en möjlighet att skapa långsiktiga relationer snarare än kortsiktiga vinster
Har erfarenhet av att bygga och vårda kundrelationer, och ser detta som en naturlig del av din arbetsprocess
Har erfarenhet från bilbranschen (meriterande) och/eller erfarenhet av telefonförsäljning eller kundservice (meriterande)
Information om anställningen:
Omfattning: Heltid, med varierande arbetstider mellan 08.00-17.00 på vardagar och 10.00-15.00 på helger.
Provanställning: 6 månader
Lön: Fast lön + provisionsbaserad ersättning
Plats: Uppsala, Fullerö Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
E-post: jesper.nilsson@handlabil.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Handla Bil Sverige AB
(org.nr 559079-4896)
Fullerö Backe 113 B (visa karta
)
755 94 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9519152