Ingenjör till Lindinvent, Linköping Lindinvent söker nu en försäljningsingenjör där fokus ligger på att lyssna och förstå våra kunders tekniska behov, för att sedan guida dem genom våra avancerade tekniska lösningar. Vi erbjuder en trygg arbetsplats hos en växande arbetsgivare. Vi drivs av att ligga i absolut framkant vad gäller energieffektiva lösningar för innemiljö med minsta möjliga miljöpåverkan, då hållbarhet är av strategisk vikt för vårt företag. Vi sätter en ära i att vara hållbara och verkar för ett bättre klimat - både inomhus och globalt.
Vad rollen innebär Som ingenjör hos oss presenterar du tekniska lösningar, vilket innebär att effektivt kommunicera och illustrera våra innovativa koncept för att möta kunders behov och öka förståelsen för hur dessa kan tillgodose deras unika behov, i syfta att skapa det bästa inneklimatet på det mest energieffektiva sättet till en låg klimatpåverkan.
Du arbetar nära våra kunder för att skapa långsiktiga värdefulla relationer baserade på teknisk förståelse och innovation. Du ska vara ingenjören med djupgående branschkunskap som är engagerad i att bygga broar mellan vår teknik och våra kunders nuvarande och framtida utmaningar, så att de är rustade för framtiden.
Arbetsuppgifter Tekniska presentationer: Genomför presentationer för kunder via fysiska möten, teamsmöten samt telefon. Anpassa presentationerna för olika tekniska nivåer och krav. Tekniska lösningsförslag: Identifiera och diskutera avancerade lösningar utifrån kundens specifika behov. Arbeta nära kunder för att utforma skräddarsydda koncept. Teknisk information: Förklara komplex information för kunden på ett tydligt och begripligt sätt. Översätt tekniska detaljer till fördelar för kunden. Relationsbyggande: Skapa och bevara långsiktiga relationer med nuvarande och potentiella kunder genom att fungera som en teknisk rådgivare och expert. Affärsutveckling: Proaktivt söka upp potentiella nybyggnadsprojekt samt återbruksprojekt hos befintliga och nya kunder. Utveckla och presentera affärsmöjligheter. Specialistroll: Vara specialisten på våra tjänster och produkter. Håll dig uppdaterad om de senaste tekniska funktionerna och kommande utveckling. Mötesbokning: Ansvara för att boka upp och genomföra kundmöten. Tekniskt stöd: Fungera som ett stöd och ett bollplank åt konsulter under uppstartsskedet för projekt. Tillhandahålla teknisk expertis och vägledning. Evenemangsdeltagande: Delta aktivt i mässor och andra företags- och branschevenemang enligt anvisningar. Representera företaget som en teknisk auktoritet. Resor: Utföra resor inom Sverige för att delta i kundmöten och evenemang.
Vi söker dig som har
En ingenjörsutbildning från universitet eller högskola inom relevant område, alternativt en yrkesinriktad ingenjörsutbildning inom VVS eller annan motsvarande utbildning.
Stark kommunikationsförmåga för att artikulera tekniska koncept på olika nivåer.
Erfarenhet av teknisk rådgivning eller teknisk försäljning.
Förmåga att vara en respekterad teknisk rådgivare och expert för kunder.
3 år eller mer arbetslivserfarenhet från roller som projektingenjör, projektledare,
VVS-konstruktör, VVS-konsult, försäljningsingenjör eller någon annan ingenjörsroll.
Hos Lindinvent kommer du att arbeta på ett familjeägt tekniskt innovativt företag där du får:
Möjlighet att vara en del av framtidens lösningar: Lindinvent strävar alltid efter att lösa komplexa problem och förbättra befintliga lösningar. Att vara en del av detta ger möjlighet att bidra till och vara en del av framtidens banbrytande teknologier inom fastighetsautomation, energieffektivisering och hållbarhet, allt för att skapa det bästa inneklimatet. Ständig inlärning och professionell utveckling: Teknisk innovation går hand i hand med ständig utveckling. Att arbeta på Lindinvent innebär att du ständigt kommer att utmanas och uppmuntras att förbättra dina färdigheter och expandera din kunskap. Möjlighet att påverka och forma framtidens teknik: Genom att vara en del av Lindinvent har du möjlighet att påverka och bidra till utformningen av framtidens teknik. Detta ger en känsla av att vara delaktig i något större och mer meningsfullt. Dynamisk och stimulerande arbetsmiljö: Lindinvent kännetecknas ofta av en dynamisk och kreativ arbetsmiljö. Det finns en öppenhet för nya idéer, samarbete och ett starkt fokus på att lösa utmaningar på innovativa sätt. Positiv inverkan på samhället: Lindinvent fokuserar på att lösa samhällsproblem och förbättra människors liv genom teknik. Att vara en del av sådana initiativ ger anställda möjlighet att se den direkta positiva påverkan av sitt arbete. Attraktiva förmåner och arbetsmiljö: Lindinvent är en modern arbetsplats med det bästa inneklimatet som finns att erbjuda och med fantastiska arbetskamrater. Vi erbjuder också flexibla arbetstider, möjligheter till fjärrarbete, friskvårdsersättning, arbetstidsförkortning och hälsoundersökningar. Hos oss ser vi vår personal som den absolut viktigaste resursen och därför erbjuder vi vinstdelning till alla anställda. Vi tror starkt på att det är samarbetet som driver resultatet. Din arbetsplats: Du samarbetar tätt med hela organisationen. Du blir en del av en entreprenörsdriven arbetsplats som präglas av korta beslutsvägar och en platt organisationsstruktur. Vi tror på att innovation sker bäst i en öppen och samarbetsinriktad miljö, där varje medarbetares bidrag har stor betydelse.
Sammanfattningsvis ger Lindinvent möjlighet till personlig och professionell tillväxt, samtidigt som vi ger en plattform för att påverka och bidra till en bättre framtid. Ersättning
