Infrastrukturtekniker
2025-09-18
Om Infinity IT Consulting
Infinity IT Consulting är ett konsultföretag inom IT och Management med en stark företagskultur och teamkänsla.
Ditt välmående är vår framgång och vi menar att de bästa konsultaffärerna blir av och genomförs med stolthet när du som medarbetare mår som bäst, så gör även företaget och våra kunder det.
Vi jobbar med IT-kunder och partners i hela Skandinavien inom både telekom, verkstadsindustrin, retail, sport & mode och många andra.
Vi bygger teamet utifrån våra värderingar som genomsyrar hela företaget.
Pannben - Viljan och förmågan att lösa uppgiften, ta ansvar och känna ägarskap, men alltid våga ta hjälp.
Enkelhet - Vi krånglar inte till det, varken för oss själva eller för andra! Sunt förnuft och kundnöjdhet i fokus.
Laganda - Vi ställer upp för varandra, gör varandra bättre och skrattar varje dag!
Långsiktighet - Vi är besatta av att göra bra saker och saker bra, vi låter kortsiktiga vinningar stå tillbaka för långvariga affärsrelationer.
Stolthet - Vi är rakryggade, på riktigt och vågar gå vår egen väg!
Din IT-karriär kan starta hos just oss och vi ger förutsättningarna för det, eller så är du senior med många års erfarenhet och då ger vi utrymme för allt leda, kompetensutveckla och ge stöd åt våra mer juniora konsulter, och på det viset har vi en härlig mix i konsultteamet av olika utbyten i erfarenhet, intressen och kompetens.
Infinity IT Consulting AB söker en Infrastrukturtekniker till uppdrag i Stockholm. Rollen innebär arbete med drift, migrering av applikationer samt utveckling och optimering av IT-infrastruktur. Här får du möjlighet att bidra i komplexa projekt och arbeta med ny teknik i en dynamisk miljö.
Om rollen
Som Infrastrukturtekniker ansvarar du för att säkerställa stabil drift, felsöka och lösa tekniska problem samt delta i utvecklingsprojekt. Du arbetar både självständigt och i team, nära kollegor och kunder, med fokus på att skapa stabila och effektiva lösningar.
Erfarenhet av arbete inom driftorganisationer
Kunskap inom nätverk, VMware, Microsoft/Windows och Linux
Starka problemlösningsförmågor och en analytisk inställning
God samarbets- och kommunikationsförmåga
Flytande svenska och engelska
Meriterande
Erfarenhet av migreringar och större utvecklingsprojekt
En vilja att lära och utvecklas inom området
