Informationssäkerhetsspecialist
2026-01-02
Vi söker två Informationssäkerhetsspecialister.
Uppdragsbeskrivning:
Uppdraget innebär att självständigt och i samverkan med verksamheten genomföra risk- och säkerhetsanalyser samt göra kvalificerade bedömningar ur ett IT-säkerhetsperspektiv. Rollen omfattar även att bidra med expertstöd i arbetet med att identifiera, formulera och kvalitetssäkra säkerhetskrav samt att fungera som stöd i säkerhetsrelaterade frågor kopplade till teknik- och systemutveckling inom kundens IT-miljö.
Arbetet innebär vidare att ge stöd vid kravställning av IT-säkerhet i samband med nyutveckling, upphandlingar samt förändringar av befintliga IT-system. Du förväntas även samverka med relevanta intressenter och funktioner för att identifiera sårbarheter och brister i IT-miljön, samt bidra med stöd och rådgivning vid hantering av informationssäkerhetsincidenter.
Obligatoriska krav:
Akademisk examen där informationssäkerhet ingår, eller motsvarande kompetens förvärvad genom relevant arbetslivserfarenhet.
Du ska ha mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.
Minst 4 års dokumenterad erfarenhet av IT-säkerhet
Minst 4 års dokumenterad erfarenhet av att genomföra risk- och säkerhetsanalyser inom IT-säkerhet i komplexa IT-miljöer.
Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av att ge rådgivande stöd i IT-säkerhetsfrågor kopplade till teknik- och systemutveckling inom större organisationer.
Meriterande kompetens:
Erfarenhet av att ha arbetat inom säkerhetsklassad verksamhet.
Erfarenhet av arbete inom den offentliga sektorn.
Erfarenhet av riskanalyser
Erfarenhet av säkerhetsanalyser
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
