Informationssäkerhetssamordnare
Järfälla kommun, Kanslistaben / Datajobb / Järfälla Visa alla datajobb i Järfälla
2025-08-25
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Järfälla kommun, Kanslistaben i Järfälla
Järfälla kommun, strax nordväst om Stockholm, är med sina grönområden, sin Mälarkust och sina fantastiska kommunikationer en attraktiv inflyttningskommun. Med ny tunnelbana, spår och vägar växer Barkarbystaden och Barkarby station fram till ett av regionens bästa kollektivtrafiknav.
Järfälla växer och samtidigt som det byggs nya bostäder planerar vi för tusentals nya jobb i attraktiva kontorslägen, högre utbildning och fler besökare. Kommunen har idag cirka 4 500 anställda inom en rad olika verksamheter, men med ett gemensamt uppdrag - att ge Järfällas invånare bästa möjliga service och omsorg i livets olika skeden samt att använda kommunens skattemedel på ett klokt sätt.
Här får du arbeta i en expansiv miljö där utveckling av kvalitet och resultat är i fokus.
Järfälla kommun söker en informationssäkerhetssamordnare till vår centrala kommunstyrelseförvaltning. Du kommer att ingå i kanslichefens stab tillsammans med dataskyddsombud, kommunjurist och verksamhetsutvecklare. Organisatoriskt kommer du att tillhöra avdelningen Kansli och överförmyndare.Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Vi söker nu en informationssäkerhetssamordnare till avdelningen Kansli och överförmyndare på kommunstyrelseförvaltningen. I denna roll kommer du att ha en central funktion i arbetet med att utveckla och upprätthålla kommunens informationssäkerhet och dataskydd.
Du kommer också bidra till och säkra den förändringsresa vi gör genom kommunkoncernen för att ta nästa steg i utvecklingen och moderniseringen av kommunen, vår IT-miljö och våra arbetssätt.
Du rapporterar direkt till kanslichefen och arbetar för att skapa delaktighet, förståelse och engagemang i nära samarbete med kommunens alla verksamheter.
Målstyrt ledarskap som kräver egna initiativ, eget driv och att du är självgående
Du ansvarar för att driva kommunens ledningssystem inom informationssäkerhet, processer och arbetssätt samt utveckla dessa.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Utveckling och implementering av kommunens informationssäkerhetspolicy
* Etablering av systematiska arbetssätt för informationssäkerhet och cybersäkerhet
* Utbildning och fortbildning i utförande av KLASSA5
* Genomförande av riskanalyser för att identifiera och hantera säkerhetsrisker
* Genomförande av utbildningar för att säkerställa att medarbetare har tillräckliga kunskaper om informationssäkerhet
* Utveckling och implementering av förebyggande strategi
* Samordning av informationssäkerhetsrelaterade incidenterKvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning inom området eller annan erfarenhet och utbildning som Järfälla kommun bedömer som likvärdig och relevant för uppdraget. Du har gedigen erfarenhet från arbete i liknande roll och har tidigare uppnått goda resultat inom verksamhetsområdet. Du har mycket god kommunikativ förmåga i svenska i tal och skrift. Meriterande för tjänsten är erfarenhet av arbete i kommun eller annan offentlig verksamhet, kunskaper inom lagstiftning gällande NIS2, GDPR, OSL och säkerhetsskydd samt erfarenheter av att jobba med krishantering och andra roller. Det är även meriterande om du har insikter i hur artificiell intelligens (AI) kan påverka och utveckla offentlig verksamhet, särskilt inom områden som informationssäkerhet, beslutsstöd eller verksamhetsutveckling.
Som person är du strategisk, förändringsbenägen och analytisk och drivs av att utveckla och förbättra verksamhetsområdet. Du har ett gott omdöme och kan fatta välgrundade beslut som gynnar både medarbetare och verksamhet. Du är initiativrik, strukturerad och har förmåga att prioritera och planera ditt arbete. Rollen förutsätter också att du har förmåga att driva förflyttning inom hela kommunen och samarbeta med många olika roller och verksamheter. Du är uthållig och har förmågan att driva långsiktiga projekt och förändringsarbete.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som att du är kommunikativ, har pedagogisk förmåga samt att du har lätt för att samarbeta och trivs med att arbeta i team. Du kan både leda och delta i projekt och du är en person som kan leda möten. Du har en lugn och trygg inställning vid stressiga situationer, exempelvis vid incidenter.
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C271924". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla kommun
(org.nr 212000-0043) Arbetsplats
Järfälla kommun, Kanslistaben Kontakt
Kanslichef
Kristofer Duarte kristofer.duarte@jarfalla.se 08-580 285 94 Jobbnummer
9475061