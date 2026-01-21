Informationsarkitekt
2026-01-21
Myndigheten för civilt försvar är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret. Vi säkerställer att samhället är förberett för kris, höjd beredskap och krig.
Vi gör Sverige redo.
Vill du vara med och arbeta för att leda det civila försvaret? Då kanske du är vår nästa kollega!
Vi söker en informationsarkitekt som kan bidra till att utveckla myndighetens förmåga att använda data som en strategisk resurs. Rollen är central i arbetet med verksamhetsutveckling och digitalisering och syftar till att skapa långsiktiga förutsättningar för datadrivet arbetssätt, effektiv styrning och hållbar digital utveckling.
Rollen är placerad inom Myndigheten för civilt försvars it- och digitaliseringsverksamhet. Hos oss får du möjlighet att vara med och styra och utveckla myndighetens informations- och datahantering och värna om de demokratiska värdena i samhället.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som informationsarkitekt arbetar du tvärfunktionellt för att säkerställa att myndighetens information och data är strukturerad, tillgänglig, begriplig och återanvändbar - idag och över tid. Du samverkar med andra kompetenser såsom verksamhetsutvecklare, arkitekter, arkivarier, jurister, säkerhetsfunktioner och IT.
Du kommer att arbeta med att kartlägga och strukturera myndighetens befintliga informationstillgångar och informationsflöden, men också delta i projekt där du till exempel kan komma att leda workshops kring begrepps- informations- och datamodellering.
I arbetsuppgifterna ingår också att
- modellera information och data (t.ex. begreppsmodeller, informationsmodeller och informationsdomäner)
- analysera och strukturera verksamhetsinformation för att möjliggöra digitalisering och datadrivet beslutsfattande
- ensa begrepp och strukturera hantering av master-och metadata
- stödja verksamhetsutveckling genom att koppla verksamhetsmål till behov av data, datakvalitet och informationsflöden
- delta i myndighetsövergripande strategiska arbeten gällande hantering av myndighetens information och data
- arbeta med att tillgängliggöra myndighetens öppna data.
Myndigheten för civilt försvar utgår från IASAs beskrivningar av arkitektroller för den digitaliserade organisationen.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har
- relevant akademisk utbildning eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig
- flerårig erfarenhet av att kartlägga och dokumentera informationsflöden och analysera data i system med komplexa beroenden
- erfarenhet av informationsarkitektur, begreppsmodellering eller masterdataarbete
- förmåga att kommunicera och dokumentera resultatet av ditt arbete
- mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
- erfarenhet från offentlig sektor
- erfarenhet av kravinsamling
- erfarenhet av att jobba med öppna data i enlighet med Öppna datalagen.
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du agera utifrån myndighetens förhållningssätt.
Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad - proaktiv - handlingskraftig.https://www.mcf.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/forhallningssatt-for-chefer-och-medarbetare/
Som person är du analytisk, noggrann och trivs med att sätta dig in i och förstå komplexa miljöer och samband och skapa struktur och ordning. Du är kommunikativ och jobbar gärna tillsammans med andra för att uppnå ett gott resultat.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer.
Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på Myndigheten för civilt försvar är krigsplacerade. Publiceringsdatum2026-01-21Om företaget
Anställningen är placerad på Informationshanteringsenheten som tillhör avdelningen för verksamhetsstöd. Enheten ingår i myndighetens centala it-och digitaliseringsverksamhet som består av ett 70-tal medabetare.
Informationshanteringsenhetens uppgift är att styra, utveckla, förvalta, genomföra och följa upp registrering, hantering, utlämnande och lagring av myndighetens information. Totalt är vi drygt 20 medarbetare på enheten och vi finns både i Karlstad och i Stockholm.
Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Efter överenskommelse kan det finnas möjlighet att arbeta del av arbetstiden på distans. Vi erbjuder dig också möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.
Alla vi som arbetar på Myndigheten för civilt försvar förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.https://www.mcf.se/sv/om-oss/
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta chef Maria Eriksson. Fackliga företrädare är Jörgen Mähler (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
