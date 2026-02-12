Informationsarkitekt - regiongemensam datahantering
Region Uppsalas ledningskontor är en del av Region Uppsala, en av Uppsala läns största arbetsgivare. Ledningskontoret leds av regiondirektören och består av cirka ett tusen medarbetare. Med en styrande, stödjande och samordnande roll har ledningskontoret i uppdrag att stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i regionens olika verksamheter. På så vis kan Region Uppsala axla sin roll, både regionalt och nationellt.
Vill du utvecklas och bidra till Region Uppsalas utveckling - välkommen att arbeta med oss!
Vill du bygga strukturen som gör data användbar på riktigt?
Region Uppsala gör en långsiktig satsning på data och informationshantering för att stärka uppföljning, analys, automatisering och framtida AI-initiativ. Du får en strategiskt viktig roll hos oss på Datahanteringsenheten med stort genomslag, där du bidrar till att skapa bättre förutsättningar för beslut, utveckling och digitala tjänster.Publiceringsdatum2026-02-12Om företaget
Datahanteringsenheten är en del av Region Uppsalas ledningskontor, som har en styrande, stödjande och samordnande roll gentemot regionens förvaltningar och verksamheter. Enheten arbetar regionövergripande med att sätta riktning, skapa struktur och samordna förutsättningar för datadrivet arbete i Region Uppsala på ett hållbart, säkert och effektivt sätt.
Om rollen
Som informationsarkitekt har du ett regionövergripande mandat att driva och samordna informationsarkitekturen inom datahantering i Region Uppsala. Du etablerar och utvecklar principer, begrepp och informationsstrukturer. Du omsätter även beslut och överenskommelser i praktiken genom att initiera och leda gemensamma initiativ som införs och används i organisationen.Rollen passar dig som kan förena helhetsperspektiv med ett pragmatiskt arbetssätt. Du arbetar tvärfunktionellt mellan verksamhet, arkitektur, informationssäkerhet och analys och bidrar till en sammanhållen riktning för regionens data- och informationshantering. Det kan till exempel handla om att etablera gemensamma begrepp, modellera informationsstrukturer samt ta fram standarder och vägledningar som behöver fungera i flera delar av organisationen.Du företräder Region Uppsala i relevanta nationella samverkansforum inom informationshantering och informationsarkitektur och driver helhetsperspektivet i dialog med interna och externa parter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har arbetat med informationsarkitektur och som kan driva och förankra gemensamma informationsstrukturer i en organisation med många verksamheter, system och intressenter.
Du har:
• relevant akademisk utbildning inom till exempel systemvetenskap, informatik eller ingenjörsområde, eller motsvarande flerårig yrkeserfarenhet där du arbetat praktiskt med informationsarkitektur
• flerårig bakgrund inom informationsarkitektur, verksamhetsarkitektur eller närliggande område, gärna med enterprise-perspektiv
• mycket god kunskap inom begreppsmodellering och informationsmodellering
• förmåga att omsätta verksamhetsbehov och krav till principer, standarder och specifikationer
• vana att planera och facilitera workshops och arbetsmöten kopplat till analys och modellering
• arbetat med masterdata, metadata och datakvalitet (till exempel definitioner, struktur och uppföljning)
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• data governance eller att etablera gemensamma dataarbetssätt
• modelleringsverktyg eller EA-verktyg (till exempel Sparx EA)
• förändringsledning och införande av arbetssätt som behöver få fäste i flera delar av organisationen
• relevant certifiering inom informationsarkitektur, verksamhetsarkitektur eller IT-arkitektur
• offentlig sektor eller större organisationer med många system, integrationer och varierande datamängder
Personliga egenskaper som gör att du lyckas
För att lyckas i rollen behöver du kombinera helhetssyn med förmåga att få saker att hända i praktiken. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som:
• är lyhörd och diplomatisk och bygger förtroende genom mycket god samarbetsförmåga
• har gott omdöme och kan göra avvägningar mellan verksamhetsnytta, långsiktighet och gemensamma principer
• tar egna initiativ och driver arbetet framåt, följer upp och ser till att överenskommelser omsätts i nästa steg
• kommunicerar tydligt och gör modeller och vägval begripliga för olika målgrupper
• arbetar strukturerat och skapar ordning när det finns många beroenden och parallella behov
• har strategisk blick och ser helheten så att strukturer håller över tid och fungerar i flera delar av organisationen
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett trivsamt kontor mitt i centrala Uppsala med utmärkt pendlarläge nära tåg och buss. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Du omfattas av Region Uppsalas förmåner enligt kollektivavtal, såsom friskvårdsbidrag, tjänstepension och extra semesterdagar från 40 år. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Kontakta Malin Svedh, enhetschef datahanteringsenheten, malin.svedh@regionuppsala.se
, 018 617 10 01 eller 072 - 204 43 17
Fackliga representanter:
Vision - Christianne Simson, 018-611 32 51
SACO - Örjan Olsmats, 018-611 00 00 (vxl)
Övriga fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Senaste dag för ansökan söndagen den 8 mars.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
