Information Security, Compliance & Risk Specialist
2026-02-02
Om din roll
Som Information Security, Compliance & Risk Specialist arbetar du strukturerat och verksamhetsnära med att omsätta krav inom informationssäkerhet, regelefterlevnad och riskhantering till praktiskt värde. Du bidrar till att säkerställa efterlevnad av regelverk och är en viktig del i arbetet med att identifiera, förebygga och följa upp risker i en komplex omnichannel-verksamhet.
Du samarbetar tätt med funktioner inom verksamheten och externa aktörer och verkar i gränslandet mellan teknik, regelverk och affär i frågor som rör dataskydd, compliance och risk. Rollen kombinerar operativt arbete med analys, uppföljning och utveckling av arbetssätt inom säkerhet och compliance.
Exempel på arbetsuppgifter:
Stödja och vidareutveckla Åhléns arbete inom informationssäkerhet, compliance och risk
Säkerställa efterlevnad av lagar, regelverk och interna policys som berör GDPR och PCI DSS
Genomföra och följa upp riskbedömningar kopplade till informationssäkerhet, betalflöden, system och leverantörer
Delta i arbete kring bedrägeririsker (fraud), incidenthantering och uppföljning av förbättringsåtgärder
Analys och följa upp säkerhetsincidenter, avvikelser och identifierade förbättringsåtgärder
Bidra till framtagning och uppdatering av styrande dokument, riktlinjer och utbildningsmaterial
Delta i bedömning av säkerhets-, risk- och compliancekrav vid upphandling, onboarding och uppföljning av externa leverantörer.
Omvärldsbevaka relevanta förändringar inom regelverk och praxis avseende informationssäkerhet, dataskydd och betalningar, samt bidra med analyser och rekommendationer kring nödvändiga åtgärder.
Vi erbjuder dig:
Åhléns är ett välkänt retailbolag med över 120 års historia och en tydlig ambition att fortsätta utvecklas genom digitalisering, innovation och hållbara arbetssätt. Hos oss får du arbeta i en affärsnära roll där säkerhet, risk och compliance är en självklar del av vår tillväxtresa.
Du blir en del av ett engagerat team och får möjlighet att påverka, samarbeta tvärfunktionellt och utveckla arbetssätt i en organisation med högt tempo och stort kundfokus.
Till oss tar du med dig:
Några års erfarenhet av arbete inom informationssäkerhet, IT-risk eller compliance
God kunskap om GDPR och dataskydd
Erfarenhet av eller god förståelse för PCI DSS och betalrelaterade säkerhetskrav
Erfarenhet av riskanalyser och uppföljning av säkerhets- och complianceåtgärder
Meriterande: erfarenhet från retail, e-handel eller betalningsintensiv verksamhet samt kännedom om standarder som ISO/IEC 27001.
För att lyckas i rollen krävs att du är strukturerad, analytisk och lösningsorienterad, med god kommunikativ förmåga och ett affärsmedvetet förhållningssätt. Du trivs med att arbeta självständigt och tvärfunktionellt i en föränderlig miljö.
Om rekryteringen
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Du är placerad på vårt huvudkontor på Dalagatan 100 och vi ser gärna att du kan börja hos oss så snart som möjligt.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag!
Som Information Security, Compliance & Risk Specialist på Åhléns blir du en del av ett passionerat team som drivs av affärsmannaskap och entreprenörskap. Vi ger dig förtroende och möjligheten att växa i en utvecklande miljö. Med det hälsar vi dig varmt välkommen till Åhléns! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7116548-1819890".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åhléns AB
(org.nr 556797-8126)
Dalagatan 100
)
113 43 STOCKHOLM
9718637