Företagsbeskrivning
Vattenfall Eldistribution AB distribuerar el till hushåll, företag och samhälle - dygnet runt året om. Vårt elnät är över 12 000 mil långt och vi distribuerar el till nästan 900 000 kunder. Vi bygger, driver, underhåller och investerar i vårt elnät för att du som kund ska få en tillförlitlig leverans.
Om rollen
En spännande vardag - för en fossilfri framtid. Hos oss får du vara med och påverka morgondagens klimatsmarta samhälle och skapa framtidens elnät.
Eldistribution befinner sig mitt i energiomställningens centrum och är en möjliggörare för ett fossilfritt samhälle. Den kraftfulla elektrifieringen som pågår, spås fördubbla energianvändningen i Sverige till år 2045. För oss inom Vattenfall Eldistribution innebär den stora efterfrågan en fördubbling av överförd energi redan år 2030 drivet av en önskan inom alla kundsegment att bli fossilfria.
En effektiv informationshantering är en viktig pusselbit för att accelerera digitalisering och stärka vår förmåga att möta förändrade kundbehov, omvärldskrav och för att anpassa oss till framtida förändringar med effektivt resursutnyttjande.
Som en del i detta startade Eldistribution under 2024 ett strategiskt initiativ, Effektiv informationshantering, där vi nu påbörjat implementeringen vilket innebär att etablera tydliga roller, ansvar, arbetssätt och ändamålsenliga verktyg, samt skapa effektiva kommunikationskanaler och forum.
För att stärka vårt arbete söker vi nu en Information Governance Officer (IGO) som kan leda utvecklingen av vår informationshanteringsfunktion. Rollen är strategiskt viktig och erbjuder möjligheten att påverka och bygga en funktion från grunden under en spännande transformationsresa.
Som Information Governance Officer (IGO) har du det övergripande strategiska ansvaret för informationshantering inom Vattenfall Eldistribution. Du ansvarar för att etablera och vidareutveckla ett hållbart ramverk för informationsstyrning som säkerställer att information hanteras som en strategisk tillgång. Rollen innebär att representera bolaget i koncernövergripande forum och att driva utvecklingen av informationshantering i linje med affärsstrategi, regelverk och tekniska möjligheter. Under året har fokus varit på att etablera funktionens grunder och rulla ut strukturen i ett antal informationsområden.
Vi söker en nu erfaren och drivande ledare med gedigen bakgrund inom strategisk informationshantering som kan ta sig an denna centrala roll och skapa förutsättningar för en fortsatt och långsiktig framgång.
Övergripande ansvarsområden:
Utveckla och implementera strategier, ramverk och riktlinjer för informationshantering
Utforma och förvalta policyer för informationsstyrning
Säkerställa att informationshantering följer lagkrav, branschstandarder och interna regler
Etablera effektiva forum och samarbetsformer för informationshantering
Leda de huvudroller som är involverade i informationshanteringsarbetet som tex informationsägare och information stewards
Stärka organisationens kompetens genom utbildning och kommunikation.
Kravspecifikation
För att lyckas i rollen behöver du ha en gedigen erfarenhet att informationshantering och hur man utvecklar och implementerar strategier och ramverk inom området. Du har förmåga att knyta an till olika grupper av människor och paketera kommunikation i syfte att sälja in koncept och idéer på ett sätt som alla kan följa och förstå. Du har förmågan att förändra både på kort och lång sikt och känner till de bästa och effektivaste metoderna att få saker gjorda, med fokus på kontinuerlig förbättring. Som person är du också självgående och initiativtagande och tar ansvar för projekt och levererar resultat. Uthållighet och en vilja att hitta lösningar på uppkomna problem är en förutsättning för att lyckas i rollen.
Vi söker dig som har:
Akademisk högskoleutbildning inom data, IT, informationsvetenskap eller motsvarande. Alternativt annan relevant utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som gett motsvarande kompetens
Gedigen erfarenhet av att i en större organisation utveckla och implementera strategier och ramverk inom området
Kunskap om relevanta ramverk och Informationsstandarder t ex CIM, DAMA, GDPR, livscykelhantering och standarder inom informationsstyrning
Kommunikativ och pedagogisk förmåga att förklara komplexa frågor på ett begripligt sätt och utbilda organisationen
Stark förståelse för tekniska system och datahanteringslösningar
Erfarenhet av att leda transformations- och förbättringsinitiativ
Strategisk och affärsmässig kompetens med förmåga att balansera säkerhet, efterlevnad och affärsnytta i strategiska beslut
Relevant akademisk universitets-/högskoleexamen inom IT eller energisektorn eller motsvarande arbetslivserfarenhet
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.
Ytterligare information
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle så erbjuder vi en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling. Vi uppmuntrar dig som vill komma vidare och utforska nya områden inom företaget. Med vår karriär- och utvecklingsmodell vill vi skapa tydlighet i vilka möjligheter du har att utvecklas i den inriktning du vill. Det är viktigt att hela livet fungerar och därför är vi måna om att våra medarbetare upplever en god balans mellan arbete och fritid. Vi är övertygade om att mångfald och inkludering leder till nytänkande, förbättrade affärsresultat och ökat engagemang och vi strävar efter att representera mångfalden bland våra kunder och samhället vi verkar i.
Läs mer om oss på: www.vattenfalleldistribution.se
Placeringsort Solna, Trollhättan eller Luleå. Övriga orter där Vattenfall Eldistribution har etableringar kan diskuteras.
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef Mikael Vos, mikael.vos@vattenfall.com
. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Peter Blixter, 072 237 32 02.
Fackliga representanter för denna tjänst är Christian Ericsson, Ledarna, Anne-Marie Sjöbohm, Akademikerna, Asim Nokic, Unionen, Ulf Tengman, SEKO. Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast 14 September 2025. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
