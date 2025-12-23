Industrielektriker
Möjligheten
Var med på resan att bygga upp och bli en del av vår underhållsorganisation, vi utökar nu vårat team och söker en industrielektriker!
Du blir en del av vår affärsenhet som består av Surge Arresters och Capacitors.
På Surge Arresters i Ludvika producerar och säljer vi ventilavledare. Nya produkter utvecklas här och marknaderna finns både i Sverige och i andra delar av världen. En avledare skyddar mot överspänningar och är en väsentlig del i ett tillförlitligt och energieffektivt kraftsystem. På Capacitors slutmonterar vi kundanpassade mellan och högspänningskondensatorer för reaktiv effektkompensering och harmonisk filtrering samt tillverkar DC kondensatorer för HVDC applikationer över hela världen.
Båda verksamheterna har en hög grad av automation med flertalet robotar, lindningsmaskiner, el-provning, processugnar, fixturer etc. och vi producerar dygnet runt i flera avsnitt i produktionen.
Om du tycker att beskrivningen låter intressant, tveka inte att skicka in din ansökan även om du inte uppfyller alla kraven!
Hur du kommer att påverka
Akut och förebyggande underhåll av el- och styrutrustning.
Kontinuerligt ha uppsikt över förbättringar av tillverkningsprocessen och genomföra kortsiktiga och långsiktiga planer samt aktiv delta i investeringsprojekt.
Arbeta tillsammans med produktion och externa leverantörer.
Delta i initiativ som ska upprätthålla och förbättra utrustningars tillförlitlighet och effektivitet. Vara med och driva vår satsning mot Smart Maintenance.
Arbeta aktivt med databaserade underhållsystem.
Du delar Hitachi Energy's grundläggande värderingar kring säkerhet och integritet, vilket innebär att du tar ansvar för dina egna handlingar samtidigt som du känner ansvar för dina kollegor och affärsverksamheten.
Du har relevant utbildning och/eller erfarenhet med inriktning el. Meriterande om du har utbildning inom automation.
Som person ser vi att du är lösningsorienterad, ambitiös och flexibel.
Vi ser att du trivs att arbeta såväl självständigt som i grupp, och har en positiv attityd till de uppgifter du antar.
Du kommer att arbeta efter höga kvalitetskrav, därför är det viktigt att du är kvalitetsmedveten, säkerhetsmedveten och ansvarstagande.
För att lyckas i jobbet behöver du vara resultatfokuserad och trivas i produktionsmiljö.
Du ska även vara kommunikativ i både svenska och engelska med en förmåga att dela med dig av dina kunskaper till den övriga organisationen.
Vad vi erbjuder
Kollektivavtal
Flexibla arbetstider
Företagshälsovård och friskvårdsbidrag
Fantastiska karriärmöjligheter inom Hitachi Energy i Sverige såväl som globalt
Utbildningar och kurser som bidrar till personlig och professionell utveckling
Diversifierat företag med över 70+ nationaliteter representerade inom den svenska organisationen
Kompletterande bidrag vid föräldraledighet
Förmånsportal med över tusen förmåner och rabatter
Mer om oss
Välkommen med din ansökan!
Rekryterande chef, Bengt Rudh bengt.rudh@hitachienergy.com
svarar gärna på dina frågor om rollen. Övriga frågor ställs till Talent Acquisition Partner, Alma Fahgén, alma.fahgen@hitachienergy.com
Fackliga kontaktpersoner - IF Metall: Kennet Andersson, +46 107-38 36 73. Unionen: Michael Fosselius, +46 107-38 46 19.
På grund av högtider, kan svar komma att dröja! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hitachi Energy Sweden AB
(org.nr 556029-7029) Arbetsplats
Hitachi Energy, Ludvika Jobbnummer
9663264