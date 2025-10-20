Industrielektriker - Lessebo Paper AB

Human Solutions AB / Elektrikerjobb / Lessebo
2025-10-20


Visa alla elektrikerjobb i Lessebo, Emmaboda, Tingsryd, Växjö, Nybro eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Human Solutions AB i Lessebo, Tingsryd, Växjö, Uppvidinge, Alvesta eller i hela Sverige

Vi på Lessebo Paper AB, ett av Sveriges äldsta pappersbruk med rötter från 1693, söker nu en engagerad och skicklig elektriker för att stärka vårt team. Vår anläggning, belägen i de vackra småländska skogarna, är känd för att producera några av världens mest miljövänliga premiumpapper.

OM ROLLEN

Som en del av vårt el-team, kommer du att spela en nyckelroll i att upprätthålla och förbättra vår produktionsanläggning. Ditt arbete kommer att vara varierande och utmanande, med dagliga möjligheter att lära sig nya färdigheter och stöta på nya utmaningar.

Du kommer att arbeta med felsökning, reparation, underhåll och anpassning av våra maskiner och styrsystem. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och ett intresse av att utvecklas ytterligare inom området.

VEM ÄR DU?

Vi söker en person som är driven och har en god problemlösningsförmåga. Du bör vara en lagspelare med en positiv inställning och förmågan att ta eget ansvar. Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är ett krav. Vi utbildar dig till stor del på plats, men vi ser gärna att du har några års erfarenhet inom yrket och känner dig trygg i rollen som elektriker, förvärvad antingen genom utbildning och/eller yrkesbakgrund.

Det är meriterande om du har erfarenhet från tillverkningsindustrin eller liknande yrken. Kunskaper inom PLC, pneumatik, mekanik och schemaläsning är även de värdefulla. Elbehörighet B-auktorisation (tidigare BB2) är ett krav.

VI ERBJUDER

På Lessebo Paper AB blir du del av ett väletablerat företag i en spännande fas av modernisering och utveckling. Vi erbjuder en arbetsplats där du har friheten att påverka och möjlighet att växa både professionellt och personligt. Du kommer också att uppleva en stark gemenskap i vårt team.

ANSTÄLLNINGSVILLKOR

Denna tillsvidareanställning, eventuellt inledande med en provanställning, är placerad i Lessebo. Tillträde sker enligt överenskommelse. Vi genomför urvalet löpande, så skicka din ansökan senast den 3 december 2025.

Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bli en del av vår framgångssaga på Lessebo Paper AB? Skicka in din ansökan idag!

I den här rekryteringen samarbetar vi med Human Solutions.



KONTAKTPERSONER

Linus Johansson
Teknisk chef
070-302 51 10
linus.johansson@lessebopaper.com

Johan Pleijel
Fabrikschef
070-519 17 22
johan.pleijel@lessebopaper.com

Johan Brinck
HR-konsult (Human Solutions AB)
073-528 00 16
johan@humansolutions.se

Ersättning
Fast lön.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Human Solutions AB (org.nr 559022-5636), https://humansolutions.se/

Kontakt
HR-konsult
Johan Brinck
johan@humansolutions.se
0735280016

Jobbnummer
9564094

Prenumerera på jobb från Human Solutions AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Human Solutions AB: