Industrielektriker - Lessebo Paper AB
2025-10-20
Vi på Lessebo Paper AB, ett av Sveriges äldsta pappersbruk med rötter från 1693, söker nu en engagerad och skicklig elektriker för att stärka vårt team. Vår anläggning, belägen i de vackra småländska skogarna, är känd för att producera några av världens mest miljövänliga premiumpapper.
OM ROLLEN
Som en del av vårt el-team, kommer du att spela en nyckelroll i att upprätthålla och förbättra vår produktionsanläggning. Ditt arbete kommer att vara varierande och utmanande, med dagliga möjligheter att lära sig nya färdigheter och stöta på nya utmaningar.
Du kommer att arbeta med felsökning, reparation, underhåll och anpassning av våra maskiner och styrsystem. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och ett intresse av att utvecklas ytterligare inom området.
VEM ÄR DU?
Vi söker en person som är driven och har en god problemlösningsförmåga. Du bör vara en lagspelare med en positiv inställning och förmågan att ta eget ansvar. Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är ett krav. Vi utbildar dig till stor del på plats, men vi ser gärna att du har några års erfarenhet inom yrket och känner dig trygg i rollen som elektriker, förvärvad antingen genom utbildning och/eller yrkesbakgrund.
Det är meriterande om du har erfarenhet från tillverkningsindustrin eller liknande yrken. Kunskaper inom PLC, pneumatik, mekanik och schemaläsning är även de värdefulla. Elbehörighet B-auktorisation (tidigare BB2) är ett krav.
VI ERBJUDER
På Lessebo Paper AB blir du del av ett väletablerat företag i en spännande fas av modernisering och utveckling. Vi erbjuder en arbetsplats där du har friheten att påverka och möjlighet att växa både professionellt och personligt. Du kommer också att uppleva en stark gemenskap i vårt team.
ANSTÄLLNINGSVILLKOR
Denna tillsvidareanställning, eventuellt inledande med en provanställning, är placerad i Lessebo. Tillträde sker enligt överenskommelse. Vi genomför urvalet löpande, så skicka din ansökan senast den 3 december 2025.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bli en del av vår framgångssaga på Lessebo Paper AB? Skicka in din ansökan idag!
I den här rekryteringen samarbetar vi med Human Solutions.
KONTAKTPERSONER
Linus Johansson
Teknisk chef
070-302 51 10 linus.johansson@lessebopaper.com
Johan Pleijel
Fabrikschef
070-519 17 22 johan.pleijel@lessebopaper.com
Johan Brinck
HR-konsult (Human Solutions AB)
073-528 00 16johan@humansolutions.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-03
Detta är ett heltidsjobb.
Human Solutions AB (org.nr 559022-5636)
(org.nr 559022-5636), https://humansolutions.se/ Kontakt
HR-konsult
Johan Brinck johan@humansolutions.se 0735280016 Jobbnummer
9564094