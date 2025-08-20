Idrottsplatsarbetare till fritid drift
Kungälvs kommun, Samhälle och Utveckling / Fastighetsskötarjobb / Kungälv Visa alla fastighetsskötarjobb i Kungälv
2025-08-20
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas! Publiceringsdatum2025-08-20
Som idrottsplatsarbetare på Fritid drift så är du en i gänget som ansvarar för att tillhandahålla säkra, funktionella och trygga anläggningar för stadens idrottsliv.
Här möter du både föreningar och spontanbrukare, och ger dem de bästa förutsättningarna och servicen för att de ska kunna utföra sina aktiviteter på ett tryggt, funktionellt och säkert sätt.
Varje dag tillhandahåller vi idrottsytor för drygt 1200 föreningsmedlemmar och minst lika många spontanbrukare på någon av våra många anläggningar, friluftsbad och motionsspår. I framtiden ska vi dessutom sköta om det nya arenaområdet som byggs ute på Yttern, som ska innehålla tre ishallar varav en bandyhall, tre nya idrottshallar samt en ny simhall, vilket kommer att bli ett enormt tillskott i vår verksamhet.
Här är ingen dag densamma. Vintertid ligger vårt fokus på utomhus is på Skarpe Nord, våra konstgräsplaner samt våra idrottshallar, medan du på sommartid sköter om våra konstgräs, naturgräsplaner, badplatser, motionsspår med mera. Alla årets dagar så ser vi tillsammans till att alla våra driftsystem är igång, är säkra och att de går som de ska. Du kommer att vara en viktig del i kommunikationen mellan din enhet och de som vi är till för. Servicegraden är hög och förväntningarna från våra brukare är ännu högre. Här ingår också att både kunna köra och sköta om vår maskinpark. En teknisk fallenhet är ett måste i det här yrket.Dina arbetsuppgifter
I tjänsten som i nuläget utgår från Skarpe Nord så sköter man om den dagliga driften och tillsynen på alla våra anläggningar. Det är allt från att köra ismaskin, skotta snö, klippa gräs, städa badplatser till att laga konstgräsplaner och laga utrustning i våra idrottshallar.
Man utför också service och underhåll på vår maskinpark.
Viss städ ingår i arbetsuppgifterna.Kvalifikationer
- Vi söker dig med en teknisk bakgrund på minst gymnasienivå. Driftteknik, styr & regler, fordonsprogrammet eller annan tekniskt inriktad utbildning.
- Du är en serviceinriktad person som gillar människor, maskiner, tekniska system och en varierande vardag med arbete både inne och ute.
- Minst B-körkort.
- Du behöver vara bekväm med att hantera dator, mobiltelefon, driftprogram.
Vi arbetar mycket med olika kontrollprogram, program för styrning av klipprobotar och linjeringsrobotar.
- Du har god erfarenhet av att själv kunna utföra enklare reparationer av maskiner och annan utrustning.
- Du har tidigare erfarenhet av serviceyrken.
Meriterande:
- Om du har BE Körkort, behörighet för redskapsbärare C, heta arbeten, fallskyddsutbildning samt skyliftbehörighet.
- Om du har erfarenhet av anläggningsdrift samt erfarenhet av att köra ismaskin.
- Om du har utbildning i naturgräs skötsel för fotbollsplaner, konstgräs skötsel, is makeri/ismaskins utbildning.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Inom de verksamheter där arbete med barn förekommer kräver arbetsgivaren in utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal. Ersättning
