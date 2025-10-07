IAM/IGA-konsult till Knowit
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2025-10-07
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Kungsbacka
, Alingsås
eller i hela Sverige
Bli en del av Knowit, där du kliver in i ett varmt och engagerat team av IAM/IGA-konsulter. Här möts teknisk expertis med gemenskap och samarbete, där vi satsar på att lyfta varandra för att skapa innovativa lösningar som gör vårt digitala samhälle både säkrare och tryggare.
OM TJÄNSTEN
Knowit Cybersecurity & Law är en del av Knowit-koncernen och vi fokuserar på att erbjuda innovativa lösningar inom IT- och informationssäkerhet och relaterad juridik. Vi är stolta över vårt starka varumärke och våra kompetenta medarbetare som gör det möjligt för oss att leverera högkvalitativa tjänster till våra kunder.
I rollen som IAM/IGA-konsult kommer du att arbeta med att implementera IAM/IGA-lösningar som gör verklig skillnad och spela en central roll i att hjälpa våra kunder bygga och förvalta säkra IT-miljöer. Du kommer att förstå och designa kundkrav kopplade till utvecklingen av dessa lösningar samt säkerställa en smidig integration med både befintliga och nya system. Vidare kommer du att fungera som en betrodd teknisk rådgivare för våra kunder och aktivt dela din kunskap och kompetens med både kollegor och kunder för att främja tillväxt och innovation.
Du blir en del av ett varmt och engagerat team av 14 st. IAM/IGA-konsulter, där gemenskap och samarbete är lika viktiga som teknisk expertis. Här möts människor med olika bakgrunder, erfarenheter och intressen, och vi värdesätter den unika kunskap och de perspektiv som varje individ bidrar med. Vårt team består av både erfarna experter och lovande talanger, förenade av en genuin passion för att skapa innovativa och digitala IAM-lösningar som gör skillnad. Vi tror på att lyfta varandra, dela insikter och växa tillsammans - för oss är det just mångfalden av människor, idéer och ambitioner som driver oss framåt.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-10-07Dina arbetsuppgifter
• Designa, implementera och förvalta IAM/IGA-lösningar för våra kunder
• Förstå och designa kundkrav kopplade till utvecklingen av IAM/IGA-lösningar
• Säkerställa smidig integration med befintliga och nya system
• Fungera som betrodd teknisk rådgivare för våra kunder
• Aktivt dela din kunskap och kompetens med både kollegor och kunder
VI SÖKER DIG SOM
Är passionerad av IAM/IGA-området och vill bidra till att göra vårt digitala samhälle både säkrare och tryggare. Du kan förklara tekniska resonemang på ett tydligt och tillgängligt sätt, både skriftligt och muntligt, och anpassar din kommunikation efter mottagaren. Du trivs med att arbeta i team och bidrar till en positiv arbetsmiljö, samtidigt som du är självgående och tar egna initiativ när det behövs. För att kvalificera dig för tjänsten har du även:
• Mångårig praktisk erfarenhet av design, implementering och förvaltning av IAM/IGA-lösningar
• Akademisk examen inom IT, cybersäkerhet, datateknik eller motsvarande erfarenhet/certifieringar (t.ex. CISSP, CISM, CIDPRO)
• Erfarenhet av processer såsom rollhantering, provisionering, återcertifiering och livscykelhantering
• Gedigen erfarenhet av att integrera IAM/IGA med kataloger (t.ex. AD), HR-system och andra applikationer
• Erfarenhet av Omada Identity eller liknande IGA-lösningar
• Teknisk kompetens inom protokoll/tekniker som SSO, SAML, OAuth, OIDC, LDAP, MFA, PowerShell
• Förmåga att översätta kundkrav till teknisk arkitektur och säkerställa robust och säker integration
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av verktyg såsom SailPoint, One Identity, Savyint, OpenText Identity Governance, Microsoft Entra ID / MIM
• Erfarenhet eller förståelse för offentlig sektor, säkerhetsskydd eller myndighetsrelaterade arkitekturer
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och Knowit's önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work. Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen.
OBS! För denna tjänst kommer kapacitets- och personlighetstester genomföras på alla sökanden. Som slutkandidat kommer en bakgrundskontroll att genomföras utöver traditionell referenstagning.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Våra cirka 150 medarbetare arbetar inom informationssäkerhetsområdet kopplat till olika regelverk så som exempelvis ISO/27001, MSB-riktlinjer eller NIST, eller inom IT-säkerhetsområdet som IAM experter, IT-säkerhets arkitekter eller penetrationstestare. Våra jurister arbetar med bland annat dataskydd, säkerhetsskydd och e-förvaltning. Vi hjälper spännande kunder i olika sektorer i både privat och offentlig sektor - som bank & finanssektorn, energisektorn, telekomsektorn, transport och hälsa till offentlig förvaltning. Vi har stora koncerner, till mindre och mellanstora bolag inom tech och läkemedel.
Hos oss får du möjlighet att växa både professionellt och personligt. Vår kultur bygger på tre fundamentala värderingar: Genusperspektiv, Jämställdhet och Hållbarhet. Vi arbetar nära våra kunder för att förstå deras behov och leverera tjänster och lösningar som gör skillnad. Läs mer om oss på vår hemsida som du hittar här. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114955". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9543426