Hushållsnära tjänster

HCH/Home Clean Home AB / Städarjobb / Malmö
2025-08-11


Home Clean Home AB tillhandahåller städtjänster till privatpersoner i Skåne/Malmö
Vi söker nu timanställda inom hemstädning till privatpersoner.Passar perfekt för dig som vill ha ett extra jobb,men även för dig som vill påbörja en timanställning med en möjlighet till en anställning på deltid.
Vi söker dig som har öga för detaljer, bra fysik och bra känsla för kundkontakt och service.
Arbetstiderna är förlagda mån-fre mellan 08.00-17.00 med varierande antal timmar.

Krav: Svenska i tal och skrift
Utdrag från belastningsregister kommer att begäras vid anställning.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
E-post: info@homecleanhome.se

Arbetsgivare
HCH/Home Clean Home AB (org.nr 559472-5946), http://www.homecleanhome.se

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9453619

