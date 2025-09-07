Husfru/Mood Manager
2025-09-07
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
Följ med oss på en oförglömlig vinter, vi söker nu Mood Managers för vintersäsongen i Åre!
Vill du vara en del av ett team som sätter värdskap i fokus och levererar service i toppklass? Trivs du i ett högt tempo, älskar att arbeta med människor och vill spendera vintern i en vacker fjällby? Då är det här jobbet för dig!
Åre Travel är en fastighetsförmedlare i centrala delen av Åre och vi har tagit emot nöjda gäster sedan 2014. Vi förmedlar lägenheter, villor och stugor - allt med bästa läge kring Åre bykärna eller med ski-in läge.
Som Husfru/Mood Manager hos Åre Travel är du navet i driften av våra fastigheter. Du ser till att allt fungerar som det ska - från städning och underhåll till att varje detalj är på plats när gästen anländer. Du leder ett städteam, ansvarar för schemaläggning, inköp och ser till att linne, gästartiklar och förbrukningsmaterial alltid finns på plats.
Du har även ett administrativt ansvar där du tillsammans med vår driftansvariga planerar arbetet och säkerställer att vi håller högsta möjliga standard. Självklart är du också delaktig i det dagliga arbetet och ser till att allt flyter på. Rollen innebär stor variation med mycket ansvar och möjlighet att påverka och utveckla rutiner och arbetsprocesser.
Vad vi erbjuder
Ett omväxlande och roligt arbete i hjärtat av Åre
En nyckelroll i vårt förbättringsarbete - du bidrar direkt till gästernas upplevelse
Stora möjligheter att utvecklas och växa i företaget
Ett härligt säsongsteam med mycket energi och arbetsglädje
Du rapporterar direkt till vår driftansvariga och ingår i ett engagerat team. I och med att vi befinner oss i en utvecklingsfas är det viktigt att du är flexibel och gillar förändring. I rollen kan det även ingå att rycka in där det behövs - som till exempel att skotta snö vid behov.
Vi söker dig som:
Vill bo och jobba i Åre under vintersäsongen
Har erfarenhet från housekeeping, hotell eller liknande arbete
Är strukturerad och organiserad - du gillar att skapa ordning och reda
Har ett gott öga för inredning och detaljer
Har ledarskapserfarenhet och tycker om att motivera andra
Är trygg i att fatta beslut och gillar att ta ansvar
Är en positiv lagspelare med god kommunikationsförmåga
Har god fysisk hälsa - jobbet är fysiskt och tempot högt
Talar både svenska och engelska
Har goda datakunskaper
B-körkort (obligatoriskt)
Kan arbeta varierande tider, inklusive helger och ibland kvällar
Start: December 2025
Anställningsgrad: 75 %
Låter det som något för dig?
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Vi kommer att genomföra intervjuer på löpande basis. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: mood@aretravel.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Husfru/Mood Manager". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Åre Travel Designer AB
(org.nr 559154-4068)
Stationsvägen 18 (visa karta
)
837 52 ÅRE Körkort
