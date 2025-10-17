Hudterapeut Gävle
2025-10-17
Om Tjänsten
Vi söker en erfaren Hudterapeut (SHR) som kan arbeta hos SPAkunder i och kring Gävle.Publiceringsdatum2025-10-17Dina arbetsuppgifter
Som hudterapeut kommer du att vara ansvarig för att skapa och underhålla starka relationer med kunderna och leverera förstklassiga behandlingar.
Dina dagliga arbetsuppgifter består av:
Utföra ansikts-/ kroppsbehandlingar
Möta kunder i SPA miljö.Kvalifikationer
Certifierad hudterapeut (SHR)
Förmåga att arbeta självständigt.
Erfarenhet av SPA eller klinik.
Vi erbjuder:
En spännande möjlighet att vara med i en växande bransch med utmärkta utvecklingsmöjligheter. Ett stödjande och engagerat team. Om du är en positiv, engagerad och självgående person med passion för att hjälpa människor och är redo att ta nästa steg i din karriär, ser vi fram emot din ansökan.
Sök tjänsten:
Skicka din ansökan och CV till info@beautytalents.se
Märk din ansökan med "Hudterapeut Gävle".
