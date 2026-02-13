HR-strateg Ledarskap
2026-02-13
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Kommunens HR- strategiska avdelning tillhör kommunstyrelsens förvaltning. Vi verkar för ett hållbart arbetsliv för hela organisationen genom att utveckla, leda och driva kommunövergripande strategiskt HR-arbete och utföra HR-uppdrag.Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
I rollen som HR-strateg ledarskap ansvarar du för att utveckla, samordna och följa upp kommunens arbete med chefs- och ledarskapsutveckling. Uppdraget syftar till att stärka ett hållbart och tydligt ledarskap som bidrar till god arbetsmiljö, hög kvalitet i verksamheten och en attraktiv arbetsgivare.
* Utveckla och förvalta kommunens övergripande strategi och struktur för chefs- och ledarskapsutveckling i enlighet med kommunens mål och värdegrund
* Ansvara för kommunens chefs- och ledarskapsprogram, forum och nätverk för chefer
* Fungera som ett kvalificerat stöd till förvaltningsledningar och HR-partners i frågor som rör ledarskap, chefskap och organisationsutveckling
* Identifiera utvecklingsbehov genom analys av exempelvis medarbetarundersökningar, arbetsmiljödata och nyckeltal
* Omvärldsbevaka inom området ledarskap, arbetsliv och offentlig sektor och omsätta relevanta insikter i kommunens arbete
* Bidra till utveckling av kommunens kulturarbete och arbetsgivarvarumärke ur ett ledarskapsperspektiv
* Vara kommunens representant för fortsatt utveckling av det regionövergripande programmet Morgondagens ledare
* Upphandla, samordna och kvalitetssäkra externa utbildningsinsatser och samarbetenKvalifikationer
För rollen söker vi dig som har förmågan att se helheten och sambanden mellan ledarskap, verksamhetsutveckling och arbetsmiljö. Du kan omsätta komplexa frågor till tydliga och användbara arbetssätt som stärker både chefer och organisation.
Som person är du kommunikativ och har ett inkluderande förhållningssätt, du skapar förtroendefulla samarbeten och arbetar lika bra självständigt som tillsammans med andra. Din förmåga att coacha, påverka och skapa engagemang bygger delaktighet och samsyn i utvecklings- och förändringsarbete. Du är strukturerad och uthållig och kan arbeta fokuserat även i långsiktiga uppdrag.
Vi söker dig som har:
* Relevant högskoleutbildning med inriktning mot HR/ledarskap
* Flera års erfarenhet av att arbeta med strategisk och operativ ledarskapsutveckling, förändringsledning och grupputveckling
* Erfarenhet av att planera och genomföra utbildningar, workshops och utvecklingsprogram, såväl tillsammans med andra som självständigt
* Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
* God systemvana och intresse för utveckling och digitalisering inom ansvarsområdet
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av arbete i kommunal eller annan politiskt styrd organisation
* Certifiering eller utbildning inom ledarskaps- eller grupputvecklingsmetodik
* Erfarenhet av förändringsledning i större organisationer
ÖVRIGT
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
