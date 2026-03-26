HR-specialist
2026-03-26
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
HR-stöd
HR-avdelningen består av HR-direktör, tre HR-strateger samt två enheter, HR-stöd och lön.
Vill du vara med och utveckla HR-arbetet inom Region Gotlands teknik- och samhällsbyggnadsförvaltning? Vi söker dig som vill arbeta i en stödjande roll nära verksamheten, ta ett helhetsansvar, utveckla och driva HR-frågorna i en mångfacetterad verksamhet. Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen bildades den första januari 2026 efter sammanslagning av de två tidigare förvaltningarna. Nu fortsätter utvecklingen av den nya förvaltningen där HR har en viktig, strategisk och stödjande roll i det fortsatta utvecklingsarbetet.
Som HR-specialist inom teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar du i nära samarbete med och på uppdrag av HR-chefen i förvaltningen. Din närmaste chef är enhetschefen för HR-stöd varifrån din tjänst utgår.
För att vi ska lyckas i vårt uppdrag är det av avgörande betydelse att fortsätta utvecklas som en attraktiv arbetsgivare, där arbetsmiljö, säkerhetskultur och kompetensförsörjningen är i fokus. Du arbetar med att identifiera kompetensbehov och utvecklar arbetssätt för kompetensutveckling. I rollen ingår också att samordna utbildningsinsatser och utvecklingsinitiativ som stärker både medarbetarnas och verksamhetens kompetens över tid. Arbetet kräver att du är beredd att arbeta där det behövs och att du inte räds att ta dig an nya saker.
Du är en nyckelperson i arbetet med att utveckla organisationen bland annat genom att initiera, driva och följa upp projekt och processer kopplat till verksamhetens aktuella behov och verksamhetsplanen.
Vi erbjuder dig ett självständigt och varierande arbete med stimulerande arbetsuppgifter, där du blir en del i en större helhet, där vårt uppdrag bidrar till att göra vardagen bättre för alla gotlänningar och där din utveckling blir vår framgång.
Vem är du?
Vi söker dig med relevant akademisk examen inom HR-området eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har aktuell erfarenhet av att arbeta brett och verksamhetsnära inom HR-området, till exempel inom kompetensförsörjning, arbetsmiljöfrågor och av facklig samverkan. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med organisationsutveckling.
Du som söker tjänsten har god erfarenhet av att samarbeta med personer på olika nivåer. Rollen innebär mycket självständigt arbete och vi ser därför att du behöver ha god organisationsförmåga och är strukturerad i ditt arbete. Som HR-specialist samarbetar du mycket med andra och behöver därför vara relationsskapande och ha lätt för att anpassa dig till nya omständigheter. Vidare är du en god kommunikatör som förmedlar information tydligt och enkelt, både muntligt och skriftligt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om regionstyrelseförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för koncernstyrning, strategisk planering och ärendeberedning. Vi arbetar även med regional utveckling och kultur- och fritidsverksamhet. Vi fungerar som ett internt stöd till regionens övriga förvaltningar. Tillsammans månar vi om kvalitet och effektivitet för dem vi finns till för. Via vårt ansvar för räddningstjänsten på Gotland är vi också en viktig del i medborgarnas trygghet och säkerhet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att ingen medarbetare med företrädesrätt gör anspråk på den.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/408". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Arbetsplats
Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Patrik Larsson, enhetschef 0498-269429 Jobbnummer
9821828