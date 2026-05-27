HR-specialist
Region Gotland / Personaltjänstemannajobb / Gotland Visa alla personaltjänstemannajobb i Gotland
2026-05-27
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
HR-avdelningen består av HR-direktör, verksamhets- och organisationsutvecklare, HR-strateger samt två enheter, HR-stöd och lön. På enheten HR-stöd är vi idag ca 20 medarbetare. Vårt uppdrag är att vara ett konsultativt stöd i personalfrågor till Region Gotlands alla chefer samt driva utvecklingsprojekt inom organisationens gemensamma HR-områden. Det finns även en supportfunktion på enheten där vi svarar på frågor direkt per telefon/mail eller förmedlar ärenden vidare till kollegor inom aktuellt område.
Våra tjänster är efterfrågade och vårt uppdrag växer och utvecklas hela tiden. Vi arbetar med att ständigt se över våra arbetssätt för att bättre kunna möta de behov som finns.
Som enhet är vi positiva och engagerade och nu söker vi två kollegor för en tillsvidareanställning samt ett vikariat som tillsammans med oss vill vara med och utveckla HR arbetet inom Region Gotlands verksamheter.Publiceringsdatum2026-05-27Arbetsuppgifter
Som HR-specialist arbetar du operativt med att stötta regionens chefer i olika HR-ärenden, samt arbetar tillsammans med resten av HR-enheten i processer som syftar till att utveckla våra olika områden. Du har en stödjande och rådgivande roll i arbetet med regionens chefer där rollen är bred och varierad inom HR-området.
I arbetet med processer och utvecklingsuppdrag kommer du att vara drivande och ansvarig tillsammans med kollegorna på enheten och våra strateger. Arbetet kräver att du är beredd att arbeta där det behövs och att du inte räds att ta dig an nya saker.
Det kan bli aktuellt att under kortare eller längre tid vara mer knuten till någon specifik förvaltning för att bättre kunna stötta på det sätt som behövs just där.
Vem är du?
Vi söker dig med akademisk utbildning inom HR eller motsvarande utbildning som av arbetsgivaren bedöms likvärdig i kombination med relevant arbetslivserfarenhet. För tjänsten erfordras B-körkort.
Du har erfarenhet av kvalificerat HR-arbete, god vana att stödja chefer i personalfrågor och goda kunskaper inom arbetsrätt. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet från att ha arbetat inom många olika HR-områden.
Som person vill vi att du har lätt att samarbeta och kommunicera samt att du har god initiativförmåga och är prestigelös. Arbetet ställer också höga krav på att du är självgående, flexibel och en god organisatör. Det krävs att du tar initiativ till förbättringar och gärna tar ansvarar för att driva dem, ibland ensam ibland tillsammans med andra.
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare - med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
Visborgsallén 19 (visa karta
)
621 81 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
HR-stöd Kontakt
Patrik Larsson, enhetschef patrik.larsson@gotland.se 0498-269429 Jobbnummer
9931844