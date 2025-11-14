HR-konsult arbetsrätt
2025-11-14
Vi söker nya kollegor!
Vill du jobba med människor, påverka andra människors liv och göra skillnad är Kinda kommun stället för dig. Här bryr vi oss om varandra och det är alltid nära till kollegor, chef och medborgare. Vi står inför en spännande framtid och vill fortsätta ge service med hög kvalitet till våra medborgare. Därför vill vi att alla medarbetare ska se möjligheterna, både i det lilla och i det stora. Här arbetar vi med värdegrunden framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Den är med oss i det dagliga arbetet, hur vi bemöter varandra och de vi arbetar för, medborgarna.
Om rollen
Som HR-konsult hos oss får du ett brett och omväxlande uppdrag. Arbetsrätten är en central del av din vardag. Du blir vår trygga expert som kan guida chefer genom allt från tolkning av lagrum och kollektivavtal till komplexa personalärenden, förhandlingar och förändringsprocesser.
Utöver arbetsrättsliga frågor arbetar du brett inom hela HR-området - rekrytering, rehabilitering, chefsstöd, kompetensförsörjning och utvecklingsinsatser. Du rör dig lätt mellan operativa insatser och strategiska initiativ och är med och bygger upp strukturerna för ett professionellt och hållbart HR-arbete.
Vem är du?
Du har:
• HR-utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Några års erfarenhet av brett HR-arbete, gärna från offentlig sektor eller annan komplex organisation.
• Förmåga att hantera ärenden som kräver både juridisk förståelse och gott omdöme, och du backar inte för att hålla i dialoger, förhandlingar eller utredningar.
• En vilja att vara med i en uppbyggnadsfas där alla bidrar till helheten.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är kommunikativ, trygg och lösningsorienterad, och du gillar när det händer saker.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjligheten att påverka, utveckla och forma en HR-avdelning med framtiden i fokus. Du blir en del av ett öppet och prestigelöst team som stöttar varandra och tror på samarbete som vägen till framgång.
Placering: KisaTillträde: Enligt överenskommelse
Vi rekryterar löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C289919". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kinda kommun
(org.nr 212000-0399) Kontakt
HR-ansvarig
HR-ansvarig
Carin Rietz carin.rietz@kinda.se 0765793208
9606194