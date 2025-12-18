HR- och ekonomiadministratör
2025-12-18
Trivs du i en bred roll där HR och ekonomiadministration möts? Vill du skapa ordning, stötta kollegor och bidra till en trivsam arbetsplats? Då har vi möjligheten för dig här!
Vi söker en HR- och ekonomiadministratör till kund i Jönköping. I rollen arbetar du nära både medarbetare och ledning med fokus på HR-administration, ekonomiadministration, kontorsdrift och intern service. Du får möjlighet att påverka vardagen på kontoret, bidra till en positiv företagskultur och säkerställa effektiva administrativa processer, samtidigt som du stöttar i ekonomiadministration och interna aktiviteter.
Tjänsten är initialt på konsultbasis via Poolia under sex månader med goda möjligheter till övergång i anställning direkt till kund för rätt person. Önskat startdatum är i så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Om tjänsten
I rollen som HR- och ekonomiadministratör arbetar du i en bred och varierad funktion med fokus på HR-administration och ekonomiadministration. Du ansvarar för personalrelaterade administrativa uppgifter, on- och offboarding, samt bidrar till en välfungerande och trivsam kontorsmiljö. Rollen innefattar även stöd i enklare ekonomiska uppgifter, leverantörskontakter, intern service samt planering av interna aktiviteter och event. Du fungerar som ett administrativt stöd till ledning och team och bidrar aktivt till god struktur, smidiga arbetssätt och en positiv företagskultur.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• HR- och personaladministration, inklusive hantering av personaluppgifter, dokumentation samt on- och offboarding av medarbetare
• Stöd i ekonomiska uppgifter såsom exempelvis hantering av leverantörsfakturor och kundfakturor
• Administration och uppföljning av avtal, policyer och interna rutiner
• Ansvar för kontorets dagliga drift och trivsel, inklusive inköp, leverantörskontakter och kontakt med externa samarbetspartners
• Planering och genomförande av interna event, möten och personalaktiviteter samt arbete med medarbetartrivsel och arbetsmiljö
• Hantering och strukturering av administrativa processer och dokument
• Stöd till ledning och team i administrativa och operativa frågor
Vem är du?
För att lyckas i rollen som HR- och ekonomiadministratör trivs du med struktur, många kontaktytor och en varierad vardag där HR, administration och ekonomi möts. Du har en eftergymnasial utbildning inom HR, ekonomi eller motsvarande, alternativt relevant arbetslivserfarenhet. Meriterande är om du tidigare har arbetat i affärssystemet SAP. Du besitter mycket goda kunskaper i båda svenska och engelska i såväl tal som skrift.
Du som söker är strukturerad, noggrann och självgående, med en god administrativ förmåga och ett naturligt driv att skapa ordning och fungerande rutiner. Samtidigt är du serviceinriktad, har ett positivt förhållningssätt och trivs med att stötta andra i det dagliga arbetet.
Bra för dig att veta:
• Placeringsort: Jönköping.
• Arbetstider är vanliga kontorstider måndag - fredag.
• Vid eventuella frågor: Kontakta ansvarig rekryterare och Konsultchef Rebecca Sjölin på rebecca.sjolin@poolia.se
Om verksamheten
Poolia är ett registrerat rekryterings och bemanningsföretag, vi är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner.
Poolia har ett fokus: att tillsätta kvalificerad kompetens på tjänstemannaområdet. Avgränsningen är vår styrka och det som gör oss till branschens mest erfarna rekryteringskonsulter. Vi har en gedigen erfarenhet inom en rad specialistområden. Vi förstår företagen och deras affärsvillkor. Och vi har en urvalsfilosofi som identifierar varje individs unika förmågor. Tillsammans med en kvalitetssäkrad process, modern kandidatwebb och ledande digitala verktyg är detta grunden i vårt erbjudande - Rätt individ. På rätt plats. Alltid. Ersättning
