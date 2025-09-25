HR Specialist| Jefferson Wells| Malmö
Jefferson Wells söker nu en erfaren HR Specialist till ett internationellt konsultuppdrag inom projektet Personalplaneringsinitiativ. Rollen innebär att stödja implementeringen av nya digitala verktyg och utbildningsprogram på flera marknader, med fokus på att säkerställa effektiv och korrekt personalplanering och schemaläggning.
Plats: Malmö, Sverige
Uppdragsperiod: 6 oktober 2025 - 31 maj 2026
Om uppdraget
I projektet Personalplaneringsinitiativ arbetar vi för att förbättra processer och digitala verktyg som säkerställer att rätt medarbetare finns på rätt plats vid rätt tidpunkt. Det inkluderar uppdatering av scheman, korrekt hantering av tidrapporter och att utbildningar och stödmaterial fungerar för olika team och marknader.
Som HR Specialist hos Jefferson Wells kommer du att:
*
Skapa och anpassa utbildningsmaterial, vägledning och mallar för lokala team på flera marknader.
*
Stödja implementering av nya Workforce Management-verktyg.
*
Säkerställa utbildningens kvalitet och följa upp genom relevanta KPI:er.
*
Hjälpa lokala team att leverera utbildning på ett sätt som passar lokala behov.
*
Planera och implementera kunskapsöverföring så att interna team kan fortsätta arbetet självständigt efter projektets slut.
Vi söker dig som har:
*
Erfarenhet av att skapa och leverera utbildningar på flera marknader med anpassning för språk och kultur.
*
God kunskap om pedagogik, lärandeprinciper och integration med förändringsinitiativ.
*
Erfarenhet av att följa upp utbildningar och analysera resultat för kontinuerlig förbättring.
*
Förmåga att stödja interna team och säkerställa långsiktig kunskapsöverföring.
Om Jefferson Wells
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett värderingsstyrt konsult- och rekryteringsföretag som arbetar med specialister och chefer. Vi ingår i ManpowerGroup och fokuserar på våra konsulters långsiktiga utveckling, balans mellan arbete och privatliv samt karriärmöjligheter. Som konsult hos Jefferson Wells får du möjlighet att arbeta på internationella projekt, utveckla din kompetens och bli en del av ett professionellt nätverk med stöd från en engagerad konsultchef.

Publiceringsdatum
2025-09-25

Så ansöker du
Ansök genom att klicka på "Ansök nu". Vi arbetar med löpande urval - skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt!
Ersättning
Not Specified
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
Sista dag att ansöka är 2025-10-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "aedcfd50-5c6b-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Balder Sörensen balder.sorensen@manpower.se 0470-74 55 91 Jobbnummer
9527133