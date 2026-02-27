HR Generalist - Heidelberg Materials
2026-02-27
, Växjö
, Hylte
, Uppvidinge
, Ljungby
, Växjö
, Uppvidinge
, Ljungby
, Värnamo
Heidelberg Materials utvecklar och tillverkar byggsystem som bär upp bostäder, industrier och samhällsviktiga projekt över hela landet. Nu söker vi en HR Generalist som vill ta ett självständigt ansvar för HR-arbetet i flertalet fabriker och bidra till att stärka ledarskap, arbetssätt och organisationens långsiktiga utveckling.
Som HR Generalist ingår du i Heidelberg Materials Nothern Europes HR organisation och du är ett verksamhetsnära och kvalificerat stöd till chefer inom flera fabriker i södra Sverige inom Heidelberg Materials Precast Abetong. Rollen innebär ett ansvar för att säkerställa ett professionellt och affärsmässigt HR-arbete i linje med koncernens riktlinjer och gällande lagstiftning. Du rapporterar till HR chefen för Precast Abetong och ingår i Precast Abetongs HR team.
Du arbetar brett inom HR och stöttar chefer i det dagliga personalarbetet inom hela medarbetarcykeln, samtidigt som du arbetar med att utveckla cheferna till att med trygghet hantera HR-frågor i större utsträckning på egen hand. Vidare ingår det ansvar för att upprätthålla och vidareutveckla struktur och kvalitet i HR-processerna. Vilket görs i nära samarbete med övriga i HR organisationen. Du ansvarar även för att HR-system används korrekt och att relevanta underlag och dokumentation tas fram och följs upp.
Du arbetar självständigt mot dina fabriker i samråd med HR-chef för Precast Abetog, en HR-generalist inom Precast Abetong samt koncernens HR Generalister. Tillsammans bidrar ni till ett mer enhetligt och långsiktigt HR-arbete.
Om dig
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av brett HR-arbete inom tillverkande industri. Du är en van systemanvändare och trivs med att arbeta både operativt och administrativt likväl som taktiskt och strategiskt. Relevant högskoleutbildning inom HR eller personalvetenskap är meriterande. Du kan kommunicera både muntligen och skriftligen på svenska och engelska.
Som person är du engagerad, positiv och trygg med god förmåga att kunna entusiasmera din omgivning. Du trivs i en operativ miljö och ser det som en självklarhet att vara nära verksamheten, bygga relationer och skapa förtroende i produktionen. Du är stödjande och duktig på att agera bollplank i arbetsgivarfrågor. Med initiativförmåga, genomförandekraft och stabilitet bidrar du till ett professionellt och långsiktigt HR-arbete.
Företaget tar ordet!
Hos oss möts du av ett prestigelöst klimat där människor bryr sig om varandra och där många väljer att stanna länge. Tillsammans bygger vi ett funktionellt och hållbart samhälle - med stolthet i det vi levererar varje dag. Vi har en lång tradition i branschen och är samtidigt ett företag i ständig utveckling.
Heidelberg Materials är en av världens största byggmaterialtillverkare. Med ledande marknadspositioner inom cement, ballast och betong erbjuder vi byggmaterial och lösningar genom hela värdekedjan. Vi har verksamhet i fler än 50 länder med över 51 000 medarbetare på närmare 3 000 platser. Kärnan i våra aktiviteter bygger på ansvar för miljön. Som en föregångare på vägen mot klimatneutralitet och en cirkulär ekonomi i byggmaterialindustrin, arbetar vi för att utveckla hållbara byggmaterial och lösningar för framtiden. Genom digitalisering erbjuder vi våra kunder nya möjligheter.
Heidelberg Materials Precast Abetong är en av Sveriges ledande tillverkare av prefabricerade betongelement. Våra produkter finns i bostäder, skolor, industrier, lantbruk och infrastruktur runt om i landet. Vi arbetar målmedvetet med hållbarhet och klimatomställning och sätter hälsa och säkerhet främst i allt vi gör.
Kulturen sammanfattas i vår värdegrund REKO:
• Resultatinriktade - vi är stolta över vårt hantverk och drivs av att göra jobbet riktigt bra, tillsammans.
• Engagerade - vi tar initiativ, är nyfikna och vågar både testa nytt och säga vad vi tycker.
• Kunniga - vi delar med oss, lär av varandra och utvecklas hela tiden.
• Omtänksamma - vi stöttar varandra, visar respekt och ser till att alla kan trivas.
Bra att veta
Du är anställd i Heidelberg Materials Sverige AB och arbetar operativt mot Precast Abetongs olika fabriker. Tjänsten kan utgå från Vislanda eller Falkenberg. Resor mellan fabrikerna förekommer cirka en till två dagar varannan vecka.
För denna tjänst tillämpar vi löpande urval och vi önskar din ansökan senast 18 mars.
Heidelberg Materials är en del av Sveriges samhällsviktiga verksamhet. En del av deras tjänster är säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
VEM är VEM
VEM är ett utvecklingsorienterat konsultföretag som erbjuder högkvalitativa tjänster inom rekrytering och interimslösningar av ledande befattningar. Vi arbetar långsiktigt och affärsnära med fokus på hållbara matchningar där både människor och verksamheter får möjlighet att utvecklas. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
