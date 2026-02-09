HR Business Partner
2026-02-09
Vill du göra skillnad på riktigt? Är du personen som har människan i fokus och är lyhörd för kundens behov? Välkommen till oss - på Coor är du skillnaden!
Vilka är vi?
Coor är trygg arbetsgivare med en varm och inkluderande kultur där du får möjligheter att utvecklas och växa i din karriär. Vi är ett innovativt företag med hög ambitionsnivå och utveckling. Vi sätter stort fokus på att leverera hög service i allt vi gör.
Vad kommer du att få arbeta med?
Som HR Business Partner inom affärsområde Fastighet kommer du att arbeta nära vår affär och stödja och utveckla chefer i deras dagliga arbete. Dina huvudsakliga uppgifter inkluderar att utveckla och implementera HR-initiativ och driva HR-arbetet framåt. Du kommer att vara en nyckelperson i att säkerställa att våra HR-processer stödjer verksamhetens mål och affärsplan.
Du kommer att tillhöra ett team med två HR Business Partners och en HR-chef. HRBP-teamet samarbetar nära koncernens övriga funktioner inom HR där du samverkar och bidar med din specialistkompetens.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Leda, utveckla och implementera HR-arbetet i enlighet med affärsplaner och HR-initiativ.
- Stödja chefer inom ledarskap, medarbetarengagemang, arbetsrätt och den organisatoriska arbetsmiljön.
- Tillhandahålla professionell HR-rådgivning vid upphandlingar, anbud, uppstart, integration, verksamhetsövergång och avtalsupphörande.
- Underlätta intern rörlighet och bidra till kompetensutveckling.
Vem är du?
I den här rollen söker vi dig som har en gedigen professionell grund inom hela HRs palett. Du behöver självständigt kunna driva HR-frågor i en komplex miljö och agera, både operativt och strategiskt, som bollplank för chefer inom dina tilldelade områden.
- Minst 10 års erfarenhet av kvalificerat HR-arbete på operativ nivå.
- Minst 3 års erfarenhet av att ha medverkat till att utveckla HR strategi och initiativ kopplat till affären.
- Dokumenterad erfarenhet av att skapa skalbara HR initiativ och aktiviteter.
- Bred och trygg kunskap inom arbetsrätt och fackliga förhandlingar samt erfarenhet av att ha arbetat med flera kollektivavtal.
- Erfarenhet av att arbeta i storbolag
- Erfarenhet av arbete med både tjänstemän och kollektivanställda.
- God kommunikationsförmåga på både svenska och engelska.
Vi erbjuder trygga och säkra arbetsvillkor
- En varm och välkomnade arbetskultur
- Lön enligt kollektivavtal
- Introduktion till alla nyanställda för att ge dig en bra start i arbetet
- Friskvård för att gynna en balans i livet
- Förmåner som avtalspension, försäkringar och föräldralön.
- Möjlighet att utvecklas inom ett stort och växande företag
- Löpande kompetensutveckling med utbildningar och kurserPubliceringsdatum2026-02-09Om tjänsten
- Anställningsform: Tillsvidare
- Sysselsättningsgrad: 100%
- Arbetstid: 40 tim/v
- Startdatum: Efter överenskommelse
- Provanställning: Ja
För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess använder vi personlighetstester och kan komma att utföra bakgrundskontroll inför anställning.
Övrig information
Vid frågor kontakta: Head of HR Affärsområde Fastighet, Mia Fogel. Email: mia.fogel@coor.com
eller tfn 070-002 17 86
Vi hanterar ansökningar löpande så sök in redan idag. Vi behandlar personuppgifter enligt GDPR, tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem och fattar alla urvalsbeslut genom mänsklig bedömning.
Välkommen med din ansökan!
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och värme. Hos oss arbetar människor med olika personligheter, bakgrunder och talanger. Coor är service; vi tar hand om våra kunders fastigheter, lagar mat, städar, välkomnar gäster, levererar post och sköter alla de hundratals Facility Management-tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera på bästa sätt.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden - smarta, hållbara och fyllda med glädje, för både våra kunder och oss själva. Tillsammans skapar vi värde genom att utföra, leda och effektivisera våra kunders serviceverksamheter så att de kan fokusera på vad de gör bäst. Resten tar vi hand om.
Genom vår varma kultur och vårt starka samarbete har vi roligare och skapar mer värde för våra kunder. Det ser vi varje dag. Det är därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
