Housekeeping Manager
2025-09-16
Vi söker en Housekeeping Manager till ett av våra hotell i Malmö.
Inom N-Clean MIAB får du möjlighet att utvecklas och vi ser gärna att du har vilja och potential att ta ytterligare steg inom vår organisation. Är du en person som är omtänksam mot dina kunder och kollegor, är du nyfiken, engagerar du dig i ditt arbete samt jobbar du för att leverera bästa möjliga kvalitet? Sök till oss! Om dig Du som person är passionerad, proffsig och uthållig. Du älskar människor och du är självständig, drivande och social. Du har ett genuint intresse för gästen, driften, dina medarbetare och kunden. Du gillar ordning och reda och har ett öga för kvalité och effektivitet. I din roll som Housekeeping Manager leder du och utvecklar städkvalitén på hotellet. Du har en passion för service och genom ditt ledarskap inspirerar och motiverar du dina medarbetare samt skapar förutsättningar för att ni tillsammans ska skapa enastående gästupplevelser. Du kommer vara en viktig kugge i vår drift och ha en operativ kombinationsroll tillsammans med dina kollegor i verksamheten samt administrativa arbetsuppgifter. För dig är det viktigt med samarbete, öppenhet och insikten att ta fullt ägandeskap inte bara för ditt område.
Tjänsten innebär arbete under dagtid på vardagar och helger. Anställningsform: Heltid 100%. Vi tillämpar sex månaders provanställning. Arbetslivserfarenhet: Erfarenhet av rollen som Housekeeping Manager Erfarenhet av ledarskap samt motivera dina medarbetare Meriterande med erfarenhet av Timeplan, TARA, Word, Excel. God kunskaper i Svenska och Engelska
Märk ansökan med: Housekeeping Manager Malmö
Vänligen observera att vi inte tar emot direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag.
N-Clean MIAB AB: N-Clean MIAB AB ingår i MIAB koncernen. MIAB är lokalvårdsbranschens största familjeägda bolag. Professionell städning och arbetsplatsservice med omtanke är vår kärnverksamhet. Varje kund är lika viktig och vi månar om en löpande dialog och ett personligt bemötande i varje kontakt. Företaget grundades 1979 vilket gör att vi har en gedigen kunskap och erfarenhet av uppdrag från kunder inom de flesta branscher och verksamheter, bland annat hotell, vårdsektorn, skolor, förskolor, kontor, , muséer, butiker, gallerior och köpcentrum. Vi är drygt 4 700 medarbetare och koncernen omsätter ca 1,4 miljard årligen. Våra två huvudkontor ligger i Stockholm och Åbo och vi har ett flertal lokalkontor i Sverige och Finland. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
