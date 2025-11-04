Housekeeping 75%
2025-11-04
Är du en person som gillar när det är rent och snyggt? Är du en master på att ha många bollar i luften samtidigt som du får saker gjorda?
Vill du jobba i en verksamhet där utveckling och service går hand i hand? Där varje dag och varje gäst är lika viktig?
Då kanske det är just dig vi söker....
Vi letar efter en kollega att komplettera vårt härliga gäng med.
Städets arbete börjar tidigt.
Dina arbetsuppgifter kommer omfatta såväl hotellrumssäd, städning/möblering av konferenslokaler som städning av allmänna utrymmen.
Arbetat sker dagtid och helger på rullande schema. Vid stora event kan det även förekomma städning sent på kvällen.
Vi är inne i en expansiv period och bygger 20 nya hotellrum som står klara under våren 2026. Vi ser gärna att du har jobbat med liknande arbete tidigare, och inte är rädd för att kliva på framåt och inspirera och engagera. Du trivs med högt tempo!
För rätt person erbjuder vi en händelserik anställning där det vissa perioder är stor variation i vår verksamhet.
Arbetet är fysiskt och ibland intensivt.
Vad får du ta del av hos oss?
Vår styrka är vårt härliga gäng och vår service!
Vi trivs och har jobbat ihop en härlig kamratskap och gemenskap. Vi är lösningsorienterade och har en fantastisk förmåga att "växla upp" när situationen kräver, tillsammans!
Vi har kollektivavtal, och friskvård.
Känner du att detta är något för dig?
Välkommen med din ansökan.
Intervjuer kommer att ske löpande varpå tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Anställningen inleds med 6 månaders provanställning.
Tillträde 1 december eller enligt ök. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17
E-post: jessica@munkenhotell.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Housekeeping". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Munken Hotell AB
(org.nr 556302-8769)
Timmernabbsvägen 2 (visa karta
)
383 92 MÖNSTERÅS Kontakt
Hotellchef
Jessica Björneteg jessica@munkenhotell.se 049948390 Jobbnummer
9588998