Hotellvärd
Hotell Sport And Rest i Piteå AB / Städarjobb / Piteå Visa alla städarjobb i Piteå
Om jobbet
Vi söker dig som är driftig, flexibel, självständig, positiv och framförallt serviceinriktad
Du behöver kunna ta egna initiativ, vara ansvarstagande och tycka om varierande arbetsuppgifter. Du behöver kunna jobba under såväl lugna som mer intensiva förhållanden.
Arbetsuppgifterna är varierande då organisationen är liten: in/utcheckning av gäster, svara på mail, svara i telefon, fixa frukost, beställning av varor och sänglinne, städa och bädda sängar.
Tjänsten tillsätts gärna omgående och är 50%. Kan periodvis vara upp till 100%. Välkommen med din ansökan där CV och personligt brev skickas till niklas@storbergs.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
E-post: niklas@storbergs.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hotell Sport And Rest i Piteå AB
(org.nr 556271-2298)
Yrkesvägen 36 (visa karta
)
944 72 PITEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sport & Rest i Piteå AB, Hotell Kontakt
Niklas Nordin niklas@storbergs.se 070-6521810 Jobbnummer
9529861