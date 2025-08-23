Hotellstädare
2025-08-23
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
Just nu söker vi en ny städare till Hotell Nordic!
Dina dagliga uppgifter är främst rumsstäd, du ansvar även över korridorer och spa-avdelning.
För att passa in i denna tjänst behöver du vara snabblärd, noggrann i ditt arbete, stresstålig och vara van vid att ha många bollar i luften.
Tidigare erfarenhet av hotellstäd, eller annan städ är ett krav
Intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in ditt cv idag. Tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdatum.
Du bör kunna svenska och engelska
Lön enligt kollektivavtal, notera att detta är en behovsanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
E-post: Johannes@hotelnordic.se Arbetsgivare Hotell Nordic i Norrköping AB
(org.nr 559003-7882)
Stockholmsvägen 16 (visa karta
)
602 17 NORRKÖPING Arbetsplats
Nordic i Norrköping AB, Hotell Jobbnummer
9472644