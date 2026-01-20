Hotellstäd/lokalvård Rasta Lilla Edet
Rasta Sverige AB / Städarjobb / Lilla Edet
2026-01-20
Rasta Lilla Edet är en anläggning som ingår i den välkända Rasta kedjan med 30 mötesplatser runt om i Sverige där vi driver Restaurang, butik & hotellverksamhet.
Här på Rasta Lilla Edet har vi en restaurang med fokus på svensk husmanskost, ett hotell samt en välsorterad trafik butik som drivs under varumärket OKQ8.Publiceringsdatum2026-01-20Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter
Daglig städning av hotellrum (bäddning, dammsugning, våttorkning, badrum)
Påfyllning av förbrukningsmaterial (handdukar, toalettpapper, hygienartiklar)
Städning av gemensamma utrymmen såsom lobby, korridorer och toaletter
Kontroll av rummen och rapportering av skador eller fel
Säkerställa god hygien, ordning och hög städstandardKvalifikationer
Förmåga att arbeta noggrant och effektivt
Ansvarstagande och pålitlig
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Service känsla och respekt för gästers integritet
Arbetstider och Förmåner
Anställningsform: Extra vid behov
Arbetstid: Varierande timmar, inklusive helger
Lön: Enligt kollektivavtal
Tillträde: Enligt överenskommelse

Så ansöker du

Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
