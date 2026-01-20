Hotellstäd/lokalvård Rasta Lilla Edet

Rasta Sverige AB / Städarjobb / Lilla Edet
2026-01-20


Visa alla städarjobb i Lilla Edet, Trollhättan, Orust, Stenungsund, Essunga eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Rasta Sverige AB i Lilla Edet, Vänersborg, Grästorp, Vårgårda, Munkedal eller i hela Sverige

Rasta Lilla Edet är en anläggning som ingår i den välkända Rasta kedjan med 30 mötesplatser runt om i Sverige där vi driver Restaurang, butik & hotellverksamhet.
Här på Rasta Lilla Edet har vi en restaurang med fokus på svensk husmanskost, ett hotell samt en välsorterad trafik butik som drivs under varumärket OKQ8.

Publiceringsdatum
2026-01-20

Dina arbetsuppgifter
Som hotellstäd/lokalvårdare på Rasta är du en viktig del av teamet och ser till att våra gäster får en trevlig upplevelse. Du arbetar i en varierad och serviceinriktad miljö där du möter gäster och bidrar till en ren och trivsam miljö. Tempot kan vara högt, men med rätt inställning och ett gott samarbete skapar vi tillsammans atmosfär där både gäster och kollegor trivs.

Dina arbetsuppgifter
Daglig städning av hotellrum (bäddning, dammsugning, våttorkning, badrum)

Påfyllning av förbrukningsmaterial (handdukar, toalettpapper, hygienartiklar)

Städning av gemensamma utrymmen såsom lobby, korridorer och toaletter

Kontroll av rummen och rapportering av skador eller fel

Säkerställa god hygien, ordning och hög städstandard

Kvalifikationer
Förmåga att arbeta noggrant och effektivt

Ansvarstagande och pålitlig

Förmåga att arbeta både självständigt och i team

Service känsla och respekt för gästers integritet

Arbetstider och Förmåner
Anställningsform: Extra vid behov Arbetstid: Varierande timmar, inklusive helger Lön: Enligt kollektivavtal Tillträde: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7073322-1798230".

Arbetsgivare
Rasta Sverige AB (org.nr 556618-7141), https://karriar.rasta.se
Skansenvägen 34 (visa karta)
463 30  LILLA EDET

Jobbnummer
9694272

Prenumerera på jobb från Rasta Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Rasta Sverige AB: