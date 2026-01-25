Hotellreceptionist 75%

Milova Invest AB / Receptionistjobb / Umeå
2026-01-25


First Hotel Dragonen söker receptionister för en tjänst på 75%. Vi söker personer som fyllt 20 år p.g.a. serveringsansvar och som kan börja omgående.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av något hotellbokningssystem, av frukostservering, servering, bar och städ, men det är inget krav.
Du är en person som gillar att arbeta med varierande arbetsuppgifter och tar servicebemötande på allvar. Du tycker om att möta gästers behov och är problemlösande och ansvarstagande.
Ansökan: Mejla cv, personligt brev och bild till erica@milova.se och ange "Hotellreceptionist 75%".

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Via mejl
E-post: erica@milova.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hotellreceptionist 75%".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Milova Invest AB (org.nr 556744-1018)
Västra Norrlandsgatan 5 (visa karta)
903 27  UMEÅ

Jobbnummer
9702996

