Hotellreceptionist 75%

First Hotel Dragonen söker receptionister för en tjänst på 75%. Vi söker personer som fyllt 20 år p.g.a. serveringsansvar och som kan börja omgående.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av något hotellbokningssystem, av frukostservering, servering, bar och städ, men det är inget krav.
Du är en person som gillar att arbeta med varierande arbetsuppgifter och tar servicebemötande på allvar. Du tycker om att möta gästers behov och är problemlösande och ansvarstagande.
Ansökan: Mejla cv, personligt brev och bild till erica@milova.se
