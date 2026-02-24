Hotellreceptionist

Hotell Högland AB / Receptionistjobb / Nässjö
2026-02-24


Vi söker en ny stjärna till vårt gäng!
Är du en stresstålig, serviceinriktad, lösningsorienterad, noggrann och positiv person över 20 år så är du välkommen att söka jobbet som Hotellreceptionist varannan helg (med start i mars) och extra under sommaren.
Hotell Högland är ett hotell med 112 hotellrum, 11 konferenslokaler, restaurang, bar och Wellness.
Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: maria@hogland.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Receptionist".

Arbetsgivare
Hotell Högland AB (org.nr 556463-3294), http://www.hogland.se
Esplanaden 4 (visa karta)
571 23  NÄSSJÖ

Arbetsplats
Hotell Högland AB

Kontakt
Maria Linder
maria@hogland.se

