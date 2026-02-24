Hotellreceptionist
Hotell Högland AB / Receptionistjobb / Nässjö Visa alla receptionistjobb i Nässjö
2026-02-24
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hotell Högland AB i Nässjö
Vi söker en ny stjärna till vårt gäng!
Är du en stresstålig, serviceinriktad, lösningsorienterad, noggrann och positiv person över 20 år så är du välkommen att söka jobbet som Hotellreceptionist varannan helg (med start i mars) och extra under sommaren.
Hotell Högland är ett hotell med 112 hotellrum, 11 konferenslokaler, restaurang, bar och Wellness.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: maria@hogland.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Receptionist". Arbetsgivare Hotell Högland AB
(org.nr 556463-3294), http://www.hogland.se
Esplanaden 4 (visa karta
)
571 23 NÄSSJÖ Arbetsplats
Hotell Högland AB Kontakt
Maria Linder maria@hogland.se Jobbnummer
9759427