Hjullastarförare
AB Effektiv Borås / Maskinförarjobb / Hylte
2025-09-04
Publiceringsdatum2025-09-04Om företaget
Vi söker nu en hjullastarförare åt ett kundföretag i Hyltebruk-trakten. Vår kund är en välrenommerad aktör inom sitt område och har ett familjärt arbetsklimat. Här får du möjligheten att arbeta i en miljö där kvalitet, engagemang och arbetsglädje står i fokus.
Vad erbjuder rollen?
Som hjullastarförare hos vår kund kommer du bland annat att:
Köra och hantera hjullastare i den dagliga produktionen
Hjälpa till med service och underhåll och göra enklare reparationer av maskiner
Säkerställa att arbetet sker på ett säkert och effektivt sätt
Bidra till ordning och reda på arbetsplatsen
Arbetet är förlagt till dagtid 07:00-16:00
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av att köra hjullastare och innehar giltigt hjullastarkort. För tjänsten krävs även B-körkort och C/CE-körkort. Du är trygg i maskinhantering och trivs med ett praktiskt arbete. Har du tidigare arbetat inom industriell produktion eller med maskinunderhåll är det meriterande.
Som person är du lösningsorienterad och ansvarstagande, med förmåga att arbeta självständigt. Du är händig, har ett praktiskt sinnelag och uppskattar ett varierat arbete där du får ta egna initiativ och bidra till ett bra arbetsflöde.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Låter tjänsten intressant? Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande under sista delen av ansökningstiden. Sista ansökningsdatum är 30 september 2025. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Alfred på alfred.larsson@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Vi har en sportslig attityd mot våra konsulter och erbjuder schyssta villkor samt kollektivavtal. Vi vill ge de bästa förutsättningarna till dig som blir en del av Team Effektiv. Detta har lett till att Effektiv är en attraktiv arbetsgivare, vilket våra konsultundersökningar och våra utmärkelser Årets Rekryteringsföretag samt Årets Karriärföretag är ett bevis på. Företagets värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
För den här tjänsten kommer du att vara anställd via Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget under en tidsbegränsad period.
Sökord
Hjullastare, Service, Underhåll, maskiner Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Borås
(org.nr 556944-7666), http://effektiv.se Arbetsplats
Effektiv Kontakt
Alfred Larsson alfred.larsson@effektiv.se 0709644234 Jobbnummer
9491465