Hjortmosseskolan söker lärare 4-6
Trollhättans Kommun / Grundskollärarjobb / Trollhättan Visa alla grundskollärarjobb i Trollhättan
2025-12-11
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trollhättans Kommun i Trollhättan
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Om verksamheten
Hjortmosseskolan är en kommunal centralt belägen F-6 skola med ca 380 elever.
Varje årskurs arbetar i team där grundskollärare och fritidshemmets personal arbetar tätt tillsammans och träffas en gång i veckan för ett gemensamt möte. Detta är ett arbetssätt som vi kommer fortsätta utveckla i syfte att fokusera på att ha elevens hela dag hos oss för ögonen. Vi arbetar aktivt med att förstärka arbetet i våra team där differentierad undervisning med ett flexibelt och dynamiskt arbetssätt kommer vara ett fokusområde. Skolan arbetar även med en prioriterad elevhälsa där hela elevhälsoteamet arbetar tätt med teamen som stöd i syfte att elevhälsa börjar i klassrummet. På Hjortmosseskolan får du vara med på en resa som har som mål i att ta sig framåt mot en modern skola, där vi ser att det är tillsammans vi är starka och är det som gör det möjligt att nå målen för oss men främst för eleverna.
Vill du vara med och är bekväm med att samarbeta och har en vilja att arbeta dynamiskt och flexibelt för elevernas möjlighet till det bästa lärandet då kanske du är den vi söker till vårt gäng på skolan.Publiceringsdatum2025-12-11Dina arbetsuppgifter
Hos oss kommer du att arbeta tätt tillsammans med dina närmaste kollegor och delar ett gemensamt ansvar för alla eleverna i årskursen. Tillsammans driver ni det pedagogiska utvecklingsarbetet för gruppen och för dokumentation enligt våra rutiner och verksamhetsmål. Du ska gärna vara väl förtrogen med uppdraget utifrån aktuella styrdokument. Du får gärna ha erfarenheter där du har visat på goda kunskaper i att planera, genomföra, dokumentera, följa upp och utveckla det pedagogiska arbetet. Kvalifikationer
Vi söker en lärare till mellanstadiet där du är behörig i samtliga kärnämnen i kombination med So ämnena. Samarbete och flexibilitet behöver vara förmågor du är bekväm i då teamarbetet ger utrymme att dela utmaningar och undervisning utifrån vad teamet kommer fram till utefter elevernas behov. Du ska gärna ha en god insikt och kunskap om skolans styrdokument och har en god förmåga att omsätta dessa praktiskt i det dagliga arbetet.
Att arbeta som lärare hos oss kräver handlingskraft och en god samarbetsförmåga. Vi ser att du har en positiv inställning, initiativrikedom samt att du kan anpassa ditt förhållningssätt utifrån situationen och eleverna. Vi vill att du har ett stort intresse för att utveckla den pedagogiska verksamheten för elevens hela skoldag.
Viktigt är att du ser varje elev utifrån ett helhetsperspektiv och att du har ett salutogent förhållningssätt där du i din elevsyn fokuserar på det som fungerar och att du vet att varje elev presterar det den kan utifrån sina förutsättningar. Du vet att din viktiga uppgift som lärare är att möta varje elevs unika behov och att under din ledning och stimulans skapa de bästa förutsättningarna för allas lärande.
Du är duktig på och jobbar varje dag för att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Vi ser fram emot din ansökan!
Anställningsinformation
Utdrag ur Belastningsregistret är obligatoriskt vid arbete med barn.
Trollhättans Stads skolor och förskolor erbjuder dig ett urval av olika karriärmöjligheter med hög kvalité där du som lärare får möjlighet att växa och utvecklas i din profession.
Är du nyfiken på vilka karriärmöjligheter det finns kan du gå in på trollhattan.se/levla-up
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Ersättning
Fast Lön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/376". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättans kommun
(org.nr 212000-1546) Arbetsplats
Trollhättans Stad Kontakt
Annika Tengström, Rektor 0520-496056 Jobbnummer
9639486