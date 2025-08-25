Hemtjänstpersonal sökes till Lidingö!
2025-08-25
Vi söker nu trygga och engagerade personer som brinner för att arbeta med människor! Vi söker främst dig som vill arbeta på Lidingö, har körkort och tidigare erfarenhet inom området.
Som medarbetare hos Anneli och Ritwa Lidingö Hemtjänst arbetar du självständigt med att ge deras kunder stöd i vardagen - alltid med omtanke och respekt. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
• Personlig omvårdnad, att hjälpa våra kunder med t.ex påklädning, dusch och att sätta på stödstrumpor
• Serviceinsatser som att laga mat och göra inköp
• Promenader och social samvaro
• Att kunna hantera larm som kan komma in under passen
Start: omgående
Plats: Lidingö, med bil
Omfattning: Heltid samt deltid för kvällar/helger, visstidsanställning 3-6 månader med möjlighet till förlängning
Arbetstiderna ligger mellan 07.00-22.30.
Tjänsten är direktrekrytering vilket innebär att vi på StudentConsulting sköter första delen av rekryteringsprocessen, men du blir anställd direkt av Anneli och Ritwa Lidingö hemtjänst.
DETTA SÖKER VI
• Någon form av erfarenhet från vård och omsorgsyrket
• Har B-körkort
• Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
• Är empatisk, stresstålig och lösningsfokuserad
• Har ett genuint engagemang för andra människor
• Är ärlig - vi värderar transparens högt
• Kan och trivs med att arbeta självständigt
Låter detta som en tjänst för dig? Ansök redan idag! Urval sker löpande.
OM FÖRETAGET
Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport.
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Victoria Henningsson info@studentconsulting.com Jobbnummer
9475071