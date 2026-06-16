Receptionist Vikariat First Hotel Statt Örnsköldsvik
Gest Hotels Sverige AB / Receptionistjobb / Örnsköldsvik Visa alla receptionistjobb i Örnsköldsvik
2026-06-16
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Om jobbet
First Hotel Statt är ett klassiskt hotell som ligger i Höga Kusten i centrala Örnsköldsvik. Hotellet som byggdes 1913, bär sin anrika historia med stolthet och är med sitt läge nära gästhamnen, ett kärt landmärke i Örnsköldsvik.
Är du en person som brinner för service och hotellbranschen och vill ha ett roligt jobb tillsammans med härliga kollegor? Då har vi rätt tjänst för dig!
På First Hotel Statt är ingen dag den andra lik . I ena stunden checkar du in stamgästen på affärsresa, medan du nästa stund säger adjö till hockeylaget . Eller kanske har du ordnat en överraskning till barnen som bor på hotellet för allra första gången?
Vi söker en medarbetare till receptionen som kan sprida glädje och se till att våra gäster känner sig välkomna. Som en del av vårt team kommer du att möta våra gäster med ett varmt leende och hantera alla vanligt förekommande uppgifter i receptionen. Det är ett jobb som kräver både servicekänsla och effektivitet, men det är också ett jobb som ger dig möjlighet att göra skillnad för våra gäster. Tjänsten innebär varierande arbetstider, inklusive kvällar och helger.
Nyfiken på vad rollen innebär?
Daglig Frontoffice uppgifter från check in till checka ut.
Du hanterar allt från bokningar, betalningar och förfrågningar, allt för att säkra en smidig gästupplevelse.
Bibehålla vårt gästlöfte genom att leverera en välkomnande atmosfär och pålitlig service.
Varför välja First Hotels
Vi erbjuder mer än bara ett jobb – vi erbjuder en plats där du kan växa, både personligt och professionellt. På First Hotels tror vi på generös gästfrihet vära ledord är glädje, omtanke och innovation och det gäller även vår personal. Hos oss får du:
En dynamisk och snabb arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik.
Möjligheter till karriärutveckling
Personalrabatter och förmånliga friends & family-priser på våra hotell
30 % rabatt på mat och dryck på alla våra restauranger och barer.
Hotellet har 115 hotellrum, 5 konferensrum, 1 festlokal , en stor restaurang där serveras allt från frukost , a la carte , luncher, konferensservering , buffeer och mycket mer teamet i köket lagar god mat i en härlig anrik miljö. Sommartid hålls terrassen öppen där avnjuter man frukost ,luncher och middagar . På hotellet finns relaxavdelning med bastu och ett mindre träningsrum
Vi söker dig som brinner för service och vill vara med och ge våra gäster det lilla extra. Service är din passion och du är en driftig, initiativtagande och ansvarsfull person med tidigare erfarenhet av hotell.
Du har spring i benen, är flexibel, lyhörd och nyfiken med mycket energi.
Du behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift.
För oss är det en självklarhet att arbeta över avdelningarna och den här tjänsten utgår främst från receptionen.
Datavana är ett krav
Vi jobbar i hotellsystemet StayIntouch
Tjänsten innebär ensamarbete, enligt lagkrav för servering av alkoholhaltiga drycker så därför ser vi helst att du som söker är över 20 år.
Tjänsten är från den 17/8-2026 -
Förbered dig på att skapa oförglömliga ögonblick tillsammans med oss!
Ansök idag för att bli en del av vårt team och skapa oförglömliga gästupplevelser! Vi går igenom ansökningarna löpande, så vänta inte – tjänsten är på 80% med start den 17/8 - 2026 och kan tillsättas innan sista ansökningsdatum
Är du den vi söker ? maila in din ansökan med cv och personligt brev till ornsköldsvik@firsthotels.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14
E-post: ornskoldsvik@firsthotels.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Receptionist Vikariat". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gest Hotels Sverige AB
(org.nr 559301-4557), https://www.firsthotels.se/hotell/sverige/ornskoldsvik/
Lasarettsgatan 2 (visa karta
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891 33 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
First Hotel Statt Jobbnummer
9964966