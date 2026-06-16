Kock till Pastellens förskola & Parkgården
Ulricehamns kommun, Måltid / Kockjobb / Ulricehamn Visa alla kockjobb i Ulricehamn
2026-06-16
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Ulricehamns kommun är i en spännande tillväxtfas - vi växer men bevarar det småskaliga. Som största arbetsgivare med över 2 200 medarbetare i 100 olika yrkesroller, erbjuder vi ett meningsfullt arbetsliv där utveckling, gemenskap och samhällsnytta möts. Med Vision 2040 - "Tillsammans mot framtiden" - formar vi en innovativ och hållbar vardag, tillsammans. Hos oss gör du verklig skillnad varje dag, i en kultur som präglas av mod, engagemang och möjligheter att växa, både i yrket och som person.
Måltid är en verksamhet inom sektor service i Ulricehamns kommun. Uppdraget är att servera måltider till samtliga förskole- och skolelever samt till biståndsbedömda personer i särskilda boenden, i gruppboenden eller i egen bostad. Idag finns det 34 kök som ingår i verksamhet kost.
Vi söker nu en kock för arbete i två kök, på Pastellens förskola i Blidsberg och Parkgårdens vård- och omsorgsboende i Dalum.
Låter detta intressant? Då vill vi gärna att du söker dig till oss!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Tjänsten omfattar samtliga arbetsuppgifter som förekommer i ett storkök, inklusive beställningar, matlagning, servering, disk, och egenkontroll. Tjänsten på Pastellens förskola, är en kombinationstjänst som kock/lokalvård. Arbetet är förlagt måndag-fredag, men helgtjänstgöring kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som har kockutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet från storkök eller restaurangverksamhet är starkt meriterande. Du har ett genuint intresse för mat och matlagning samt arbetar med engagemang, ansvar och driv.
Som person är du strukturerad, flexibel och öppen för utveckling och förändring. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, har förmåga att behålla lugnet även i perioder med högt tempo och kan anpassa dig efter verksamhetens behov. Du arbetar självständigt samtidigt som du har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande.
I Ulricehamns kommun ses flerspråkighet som en styrka, men det är viktigt att du behärskar svenska i både tal och skrift. God datorvana är också viktigt. För att arbeta hos oss krävs ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister, som du kan beställa på polisens hemsida.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-10 Eller enligt överenskommelse .
Referenstagning kommer att påbörjas efter första telefonintervjun.
Krav på registerutdrag vid erbjudande av anställning inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan samt annan pedagogisk verksamhet enligt skollagen (2010:800, kap 2 §§ 31-33).
Vi undanbeder oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag under rekryteringen.
Vänligen observera att enligt offentlighetsprincipen är ansökningshandlingar allmänna offentliga handlingar som lämnas ut på begäran. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331867". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ulricehamns Kommun
(org.nr 212000-1579), https://www.ulricehamn.se/omkommunen/politik-och-beslut/visionochledningsfilosofi/
523 32 ULRICEHAMN Arbetsplats
Ulricehamns kommun, Måltid Kontakt
Rekryterare
Jenny Pipkorn jenny.pipkorn@ulricehamn.se 0321-595590 Jobbnummer
9964974