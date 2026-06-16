Lärare i modersmål makedonska till Språk- och kompetenscentrum
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Växjö Visa alla grundskollärarjobb i Växjö
2026-06-16
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Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Språk- och kompetenscenter (SKC) är en enhet med ansvar över utbildningsförvaltningens mottagande för nyanlända elever, studiehandledning och modersmålsundervisning. Vi undervisar i modersmål på grundskolan, anpassad grundskola, gymnasiet och anpassat gymnasium på många olika språk.
Arbetsuppgifterna består av undervisning enligt våra styrdokument i ämnet modersmål, dokumentation samt bedömning och betygsättning. Undervisningen sker efter elevens ordinarie skoltid och på olika skolor inom Växjö kommun.
Som modersmålslärare blir du en del av ett engagerat arbetslag där kollegialt lärande och samarbete står i fokus. Tillsammans arbetar ni kontinuerligt med att utveckla undervisningen för att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse. Arbetslaget utgör även ett viktigt stöd i ditt pedagogiska uppdrag och bidrar till en inspirerande och utvecklande arbetsmiljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som är engagerad och kvalificerad modersmålslärare.
Kvalifikationskrav:
• Legitimerad lärare med behörighet att undervisa i modersmål eller motsvarande
• Förmåga att anpassa undervsiningen efter elevernas individuella behov
• Har goda kunskaper i aktuellt språk samt svenska
• Har god insikt i såväl svenska traditioner, seder, bruk och samhällsstruktur som de som finns i landet/länderna där språket talas
• Har god kommunikationsförmåga och förmåga att samarbeta i team
Önskvärda kvalifikationer:
• Har datorvana och är van vid att hantera digitala lärverktyg som utgör en självklar del i din undervisning
• Erfarenhet av undervisning
• Kunskap om olika undervisningsmetoder och pedagogiska verktyg
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: 2026-08-10 eller enligt överenskommelse. , upphör: 2026-12-18 .
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UTBF 243/26". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662)
Box 1222 (visa karta
)
351 12 VÄXJÖ Arbetsplats
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Enhetschef Språk- och kompetenscentrum
Kristina Hedenfalk 0470-419 18 Jobbnummer
9964979