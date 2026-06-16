Kock a la carte till en kvarterskrog pub på Södermalm

J P S Sportbar AB / Kockjobb / Botkyrka
2026-06-16


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À la carte-kock sökes till The Bridge Pub
Vill du arbeta i en trivsam kvarterskrog med härlig stämning och god gemenskap? Vi på The Bridge Pub, belägen intill Stockholms södra station, söker en engagerad och passionerad à la carte-kock till vårt team.
Vi erbjuder:
Trevlig arbetsmiljö med familjär känsla
Goda arbetsvillkor och förmåner
Möjlighet att vara med och utveckla verksamheten
Härliga kollegor och återkommande stamgäster

Vi söker dig som har erfarenhet av à la carte-matlagning, gillar att arbeta i team och brinner för att ge gästerna en riktigt bra upplevelse.
Låter det intressant? Hör av dig så berättar vi mer!
The Bridge Pub – en kvarterskrog där både gäster och personal trivs. 🍴🍻
📩 Ansök genom att skicka några rader om dig själv och ditt CV.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-27
E-post: Johannes.sahagian@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
J P S Sportbar AB (org.nr 556813-3960)
Planetbacken 176 (visa karta)
147 46  TUMBA

Arbetsplats
J P S Sportbar AB

Jobbnummer
9964982

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