Bar- och servicepersonal sökes till The Bridge Pub

J P S Sportbar AB / Servitörsjobb / Stockholm
2026-06-16


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Bartender & servicepersonal sökes till The Bridge Pub

Vill du arbeta i en trivsam kvarterskrog med härlig stämning och god gemenskap? Vi på The Bridge Pub, belägen intill Södra Station, söker engagerade och serviceinriktade medarbetare till vår bar och servering.

Vi erbjuder:

• Trevlig arbetsmiljö med familjär känsla
• Goda arbetsvillkor och förmåner
• Möjlighet att utvecklas och vara en del av verksamheten
• Härliga kollegor och återkommande stamgäster

Vi söker dig som är social, ansvarstagande och tycker om att ge gäster en förstklassig upplevelse. Erfarenhet från bar eller servering är meriterande, men rätt inställning och personlighet är minst lika viktigt.

Låter det intressant? Hör av dig så berättar vi mer!

The Bridge Pub – en kvarterskrog där både gäster och personal trivs. 🍻

📩 Ansök genom att skicka några rader om dig själv och ditt CV.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-27
E-post: Johannes.sahagian@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
J P S Sportbar AB (org.nr 556813-3960)
Swedenborgsgatan 24 (visa karta)
118 48  STOCKHOLM

Arbetsplats
J P S Sportbar AB

Jobbnummer
9964983

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