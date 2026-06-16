Socialsekreterare Vuxen inom skadlig bruk och beroende samt socialpsykiatri
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2026-06-16
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Vår kommun präglas av den välkända Gnosjöandan. Här finns entreprenörskap, hjälpsamhet och klurighet, som visar på att allt är möjligt. Familjeföretagandet finns i vårt DNA och barnen får testa att driva eget redan i skolan.
På vår arbetsplats är kontaktvägarna korta, det finns en närhet som bara den lilla kommunen kan erbjuda. Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete på en spännande plats. Här finns möjlighet till utveckling och nya modiga idéer.
Välkommen till oss!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Är du en positiv, lyhörd och effektiv socialarbetare som trivs med ett meningsfullt och kreativt arbete? Vill du vara med och skapa framtidens socialtjänst där nära vård och samverkan är viktiga ledord?
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med socialt förändringsarbete gentemot målgruppen vuxna personer med skadligt bruk och beroende, samsjuklighet och socialpsykiatri. Tjänsten omfattar myndighetsutövning inom området och du kommer hantera anmälningar, ansökningar och uppföljning av insatser utifrån både Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Då processen för Våld i nära relationer genomsyrar alla verksamheter inom Socialförvaltningen förekommer även handläggning inom detta område. Enheten ansvarar även för personer som vill lämna en kriminell livsstil och befinner sig i organiserad brottslighet.
Socialförvaltningen i Gnosjö har ett processorienterat synsätt och arbetssätt för att säkerställa hela vårdkedjan för de som är i behov av vårt stöd. Detta innebär att vi har ett nära samarbete med vår öppenvård och att vi samverkar med externa aktörer såsom hälso- och sjukvården. Vi utreder och bedömer behov med stöd av ASI (Addiction Severity Index) samt IBIC (Individens behov i centrum) för att säkerställa rättssäkra beslut. Inom hela förvaltningen finns även god kompetens avseende Våld i nära relationer.
Hos oss får du möjlighet att i samverkan med kollegor arbeta med utveckling av arbetssätt och metoder inom ramen för vårt målarbete. Vi vill hela tiden utvecklas och förbättras i vårt arbete och allas delaktighet är en förutsättning för detta.Kvalifikationer
Vi söker dig med socionomexamen, eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom socialtjänsten med att handlägga ärenden avseende vuxna personer med skadligt bruk och beroende alternativt andra delar inom socialtjänstens myndighetsutövning.
Det är en fördel om du är förtrogen med gällande lagstiftning. OM du har utbildning och tidigare erfarenhet av att använda dig av utrednings- och uppföljningsinstrumentet ASI ses det som en merit. Det är också meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystemet Combine och har genomgått andra utbildningar inom exempelvis Våld i nära relationer. Vi värdesätter att du har goda kunskaper om samhällets stödsystem.
Arbetet förutsätter att du har lätt för att skapa relationer, har förmåga att på ett bra sätt hantera pressade och stressade situationer och att du tar stort ansvar för att fullfölja dina arbetsuppgifter. Vi tror att du är nyfiken och kreativ i ditt arbete, men också att du har en förmåga att sortera och prioritera vad som behöver göras både kortsiktigt och långsiktigt. Vi tror att du är intresserad av att både enskilt och i samarbete med andra bidra till att verksamheten som helhet utvecklas.
Som socialsekreterare krävs att du är van att uttrycka dig väl både i tal och skrift. Eftersom resor i tjänsten förekommer behöver du ha B-körkort.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-09-01 .
Arbetstid: Dagtid.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan.
Som en del av rekryteringsprocessen begär vi in registerutdrag vid anställning som innebär arbete med barn, elever, äldre, personer med funktionsnedsättning samt ledande befattningar.
I samband med anställning behöver du styrka ditt medborgarskap och din rätt att arbeta i Sverige.
Här kan du läsa mer om oss https://www.gnosjo.se/
Går du i flyttankar och vill bli en del av Gnosjöandan? Läs mer härhttps://www.gnosjoandan.com/sv/leva-bo-och-arbeta/
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331862". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gnosjö Kommun
(org.nr 212000-0506)
Gnosjö kommun (visa karta
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335 80 GNOSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gnosjö kommun Kontakt
Enhetschef
Maya Johansson maya.johansson@gnosjo.se 0370-331364 Jobbnummer
9964972