19-årig tjej behöver assistenter.
Saga Omsorg AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uppsala
2026-06-16
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Saga Omsorg erbjuder personlig assistans enligt lagen om stöd och service.
Vi arbetar för att, i samarbete med den personliga assistenten, värna om kundens självbestämmande, goda levnadsvillkor och möjlighet till frihet i det vardagliga livet.
Hos Saga omsorg är engagemang och bra relationer viktiga nyckelord i det dagliga arbetet. Hos oss får du en nära och lättillgänglig kontakt med din närmaste chef.
Vi har kollektivavtal och tillstånd att bedriva assistans från Inspektionen från vård och omsorg.
Har du en positiv inställning till livet, vill ha ett meningsfullt arbete?
Kunden önskar kvinnliga assistenter som kan hjälpa henne främst på eftermiddagar och helger. Man behöver vara lugn som person men samtidigt vara fysiskt aktiv för att hålla samma tempo. Erfarenhet är inget krav utan man för introduktion på plats. Krav på god svenska i tal och skrift.
Arbetstiderna är vanligtvis förlagda mellan 15:00-22:00 på vardagar och förmiddagar på helger men kan variera. I nuläget söker vi någon på en heltidstjänst samt någon på deltidstjänst.
Vi kommer att gå igenom ansökningar löpande och det är önskvärt att man kan gå bredvid redan under sommaren för att kunna hoppa in några pass.
Tjänsten på heltid tillsätts tidigast i september.
Utdrag från polisregistret krävs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Saga Omsorg AB
(org.nr 559311-0504)
752 28 UPPSALA Kontakt
Kontakt
Veronica Larzon veronica@sagaomsorg.se 0731550002 Jobbnummer
9964985