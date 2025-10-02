Hemstädning
2025-10-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vi på Västerorts Städservice AB söker en punktlig, noggrann och pålitlig medarbetare till våra hemstädningsuppdrag främst i Västerort men även på andra platser i Stockholmsområdet.
Du arbetar ofta ensam så vi vill att du kan ta egna initiativ och har ett öga för detaljer.
Du kan göra dig förstådd och förstår svenska, engelska eller spanska.
Det är bra om du har tidigare erfarenhet av hemstädning och/eller lokalvård, det är dock inget krav.
Vi har kollektivavtal och betalar avtalsenliga löner.
Tillträde omgående. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: ansokan@vasterortsstadservice.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Västerorts Städservice AB
(org.nr 556290-4168)
Bennebolsgatan 34
)
163 50 SPÅNGA Jobbnummer
9536566