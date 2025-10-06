Hemstädare/Home cleaner to Freska Malmö!
2025-10-06
Do you have experience in home cleaning and want to work within a company that gives the opportunity to grow and develop? Or are you in the beginning of your career and want to work in a company that offers high quality training and a safe employment? Apply to become one of our amazing home cleaners!
Freska - More than just a cleaning company
Freska is one of the fastest growing companies with one goal in mind; to make Freska the best, most recommended workplace for service workers in Europe. In fact, our values; People first, Growth and Responsibility symbolize ways that we are working to make Freska a better workplace. Your day to day work, future goals and ambitions matter to us. Among other things we have developed a career path for our home cleaners as well as a support system to try to make everyday work life run as smoothly as possible. No matter if this is a job for you who wants to advance in your career, a safe employment or even start your first job here in Sweden, we are here for you!
We have come a long way to reach our goal and are always striving to find ways to improve. So far we have the possibility to offer our employees:
Collective agreement
Health benefits
Paid travel time between customers
Career opportunities
Training and coaching in home cleaning
A tight-knit team with a team leader to support you in the daily work
Immediate support from the office during your working day
Possibility to affect your salary through bonuses
Steady schedule that locks seven days prior
Overtime is always paid every month, no timebank!
An hourly contract with possibility to have guaranteed hours
About the job
You will work in our customers most beloved place - their home. A home cleaning includes dusting, vacuuming and mopping. It is of great advantage if you have a sense of details. Your primary work tool will be our Freska Pro app where you will be able to see your schedule, customer information and general information about Freska.
With that being said, being a home cleaner also comes with some responsibility, therefore we are looking for someone who:
Speaks Swedish or English
Can work flexibly between our working hours 07.00-18.00.
Has a valid working permit
Has experience in cleaning, advantage but no requirement
Apply now!
Har du erfarenhet av hemstädning och vill arbeta inom ett företag som ger dig möjlighet att växa och utvecklas? Eller är du i början av din karriär och vill arbeta på ett företag som erbjuder högkvalitativ utbildning och en trygg anställning? Ansök om att bli en av våra fantastiska hemstädare!
Freska - Mer än bara en städfirma
Freska är ett av de snabbast växande företagen med ett mål i sikte; att göra Freska till den bästa och mest rekommenderade arbetsplatsen för hemstädare i Europa. Faktum är att våra värderingar; Människor först, Tillväxt och Ansvarstagande symboliserar hur vi arbetar för att göra Freska till den bästa arbetsplatsen. Ditt dagliga arbete, framtida mål och ambitioner är viktiga för oss. Vi har bland annat utvecklat en karriärväg för våra hemstädare samt daglig support för att få arbetet att fungera så smidigt som möjligt. Oavsett om detta är ett jobb för dig som vill avancera i din karriär, en trygg anställning eller till och med börja ditt första jobb här i Sverige, vi finns här för dig!
Vi har kommit en lång väg för att nå vårt mål och strävar alltid efter att hitta vägar för att utvecklas. Hittills har vi möjlighet att erbjuda våra anställda:
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag
Betald restid mellan kunder
Karriärmöjligheter
Utbildning och coachning inom hemstädning
Ett sammansvetsat team med en teamledare som stödjer dig i det dagliga arbetet
Omedelbart stöd från kontoret under din arbetsdag
Möjlighet att påverka din lön genom bonus
Stadigt schema som låses sju dagar innan
Övertid betalas alltid ut varje månad, ingen tidsbank!
Ett timkontrakt med möjlighet till garanterade timmar
Om jobbet
Du kommer att arbeta i våra kunders mest älskade plats - deras hem. En hemstädning inkluderar att damma, dammsuga och moppa. Det är en stor fördel om du har känsla för detaljer. Ditt primära arbetsverktyg är vår Freska Pro-app där du kommer att se ditt schema, information om kunden och allmän information om Freska.
Med det sagt, att vara hemstädare kommer också med ett visst ansvar därför söker vi någon som:
talar svenska eller engelska
kan arbeta flexibelt mellan våra arbetstider 07.00-18.00
har ett giltigt arbetstillstånd
Har erfarenhet av städning, meriterande men inget krav
Ansök nu!
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Freska Sweden AB
(org.nr 556752-7881) Jobbnummer
9541385