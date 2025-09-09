Hemstädare
QBS AB / Städarjobb / Sollentuna Visa alla städarjobb i Sollentuna
2025-09-09
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos QBS AB i Sollentuna
Vill du bli en del av något större än bara ett jobb?
Hos oss på Queen Bee Solutions (QBS AB) söker vi inte bara hemstädare. Vi söker människor som vill växa... med oss, med sig själva och med ett familjeföretag som bygger framtid. Vi är idag sex personer. Vi är i snabb tillväxt. Och vi vill att du blir en del av resan.
Vi vet något om människor: de som drivs av noggrannhet, ansvar och tillit söker inte bara en lön - de söker mening, utveckling och en plats där deras arbete blir uppskattat och synligt. Det är precis vad vi erbjuder.
Vi ger dig:
* 160 kr/timme + semesterersättning
* 3,5 kr/km i skattefri reseersättning
* Trygghet - timanställning som snabbt växer till fast jobb för rätt person
* Möjlighet att växa in i nytt ansvar och ny lönemodell
* Arbetsplats främst i Sollentuna och Danderyd
Vi kräver:
* Körkort och egen bil
* Svenska eller engelska
Vi lovar något fler arbetsgivare inte gör:
Hos oss kan dina intressen bli en del av din tjänst. Är du duktig på fotografering, marketing eller något helt annat? Vi hjälper dig att integrera det i ditt arbete, din lön och kanske till och med din framtida heltidstjänst.
Det här är mer än ett jobb. Det är en chans att sätta din prägel, bidra till något större och samtidigt utvecklas som människa.
Är du redo att växa med oss? Ansök nu och ta plats i vårt team.
CV och personligt brev till:christoffer@qbs.nu
i prioriterat ansökningar som nämner busy bee i ämnesraden i ansökningsmailet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
E-post: Christoffer@qbs.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Busy Bee". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare QBS AB
(org.nr 559521-2464) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9500847