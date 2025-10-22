Hemrex söker fönsterputsare till Ystad
2025-10-22
Hemrex söker personal till fönsterputs i Ystad
Hemrex erbjuder sina kunder en enklare vardag. Det gör vi med tjänster inom bland annat städning, fönsterputs, trädgårdsarbete, seniorservice, flytthjälp och enklare renoverings- och hantverksuppdrag.
Kunden är viktig för oss på Hemrex och för oss är det en självklarhet att våra medarbetare ska trivas och må bra på jobbet. Vi vill att man tar ansvar för sina arbetsuppgifter och att man vill göra kunden blir nöjd. Då är man en riktig Hemrexare!
Nu söker vi dig som vill arbeta med fönsterputs hos privata kunder samt på företag.
Vi söker dig som:
• Gärna har erfarenhet, dock inget krav
• Har rätt attityd och inställning till jobbet
• Är bekväm att arbeta med olika typer av kunder
• Kan arbeta självständigt och trivs med att ta ansvar
• Förstår värdet i att ge god service och gärna gör det lilla extra
• Tycker om variation i arbetet
• Har B-körkort
Hemrex erbjuder
En arbetsplats där medarbetaren är prioriterad och har marknadens bästa avtal. Vi ser till att du som jobbar hos oss får en bra introduktion och utbildning innan du ska ut och möta kund. Dina arbetsuppgifter är omväxlande och du får möta en stor variation av människor, både i kunder och kollegor. För Hemrex är det viktigt att man som medarbetare trivs, känner sig trygg och tycker att det är kul att gå till jobbet.
Vi har kollektivavtal och friskvårdsbidrag, vi ser till att du har bra utrustning och kläder som är anpassade efter det du ska göra. När du kör i jobbet med egen bil har du körersättning.
Vi vill att du som jobbar hos oss på Hemrex känner en stolthet i det du gör och alltid känner dig som en Hemrexare!
Välkommen med din ansökan
Urval och intervjuer sker löpande. Ersättning
Enligt kollektivavtal Friskvårdsbidrag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemrex AB
(org.nr 556840-1292) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryteringsansvarig Hemrex 020-721721 Jobbnummer
9568165