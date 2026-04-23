Hemfrid Västerås söker städspecialist

Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Västerås
2026-04-23


Bli en del av Hemfrid i Västerås - Vi söker nya stjärnor!
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad i människors vardag? Tycker du om att arbeta självständigt, ge service i toppklass och sprida glädje genom kvalitet och omtanke?
Då kan du vara den vi söker - ingen tidigare erfarenhet krävs!
Om dig
Vi på Hemfrid brinner för att göra våra kunders liv enklare - och vi söker dig som känner likadant.
Du är:

Ansvarstagande och noggrann

Självständig och pålitlig

Serviceinriktad med ett öga för detaljer

Positiv och professionell i ditt bemötande

Det viktigaste för oss är din inställning och vilja att göra ett bra jobb. Har du rätt driv och engagemang lär vi dig resten!
Om rollen som hemstädare
Som hemstädare hos oss ansvarar du för att skapa rena, trivsamma och harmoniska hem åt våra kunder i Västerås. Du arbetar självständigt och bygger långsiktiga relationer med dina återkommande kunder.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:

Dammsugning och dammtorkning

Moppning och rengöring av ytor

Tvätt, strykning och vikning av kläder

Bäddning och byte av lakan

Att ge det där lilla extra som gör skillnad

Hos oss handlar städning inte bara om rengöring - det handlar om att skapa livskvalitet.
Vi söker dig som:
Gillar att arbeta med service (tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav)

Talar och förstår grundläggande svenska eller engelska

Kan arbeta flexibelt måndag-fredag mellan kl. 8-17

Har giltigt körkort och tillgång till egen bil

Har du tidigare arbetat som hemstädare eller hushållerska är det ett plus - men vi välkomnar även dig som är ny i branschen.
Därför ska du välja Hemfrid
Vi vill vara branschens bästa arbetsgivare - och vi vet att våra medarbetare är grunden till vår framgång.
Hos oss får du:

Fast lön varje månad

Tillsvidareanställning på 50-75 %

Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor

Ansvarsförsäkring, sjukförsäkring och pensionsförsäkring

Friskvårdsbidrag

Betald utbildning inom hemstädning - vi ger dig en trygg start

Möjlighet att utvecklas och växa inom företaget

Gratis mobilabonnemang

Fantastiska kollegor från hela världen

Vi satsar på dig - för när du trivs och utvecklas, gör våra kunder det också.
Om Hemfrid
Hemfrid är Sveriges ledande företag inom tjänster i hemmet. Vi hjälper våra kunder med allt från städning och tvätt till flytt och trädgårdsarbete. Genom teamwork, kvalitet och omtanke förbättrar vi människors liv - varje dag.
Rekryteringsprocess
Efter din ansökan kontaktar vår HR-avdelning dig för nästa steg i processen. Som en del av rekryteringen genomför vi bakgrundskontroller.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha svenskt personnummer eller samordningsnummer.
Är du redo att skapa livskvalitet - ett hem i taget?
Vi ser fram emot din ansökan och att välkomna dig till Hemfrid!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7220875-1962464".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hemfrid i Sverige AB (org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Ringborregatan 1 (visa karta)
721 34  VÄSTERÅS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Hemfrid

Jobbnummer
9871364

