Hemfrid Västerås söker städspecialist
Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Västerås
2026-04-23
Bli en del av Hemfrid i Västerås - Vi söker nya stjärnor!
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad i människors vardag? Tycker du om att arbeta självständigt, ge service i toppklass och sprida glädje genom kvalitet och omtanke?
Då kan du vara den vi söker - ingen tidigare erfarenhet krävs!
Om dig
Vi på Hemfrid brinner för att göra våra kunders liv enklare - och vi söker dig som känner likadant.
Du är:
Ansvarstagande och noggrann
Självständig och pålitlig
Serviceinriktad med ett öga för detaljer
Positiv och professionell i ditt bemötande
Det viktigaste för oss är din inställning och vilja att göra ett bra jobb. Har du rätt driv och engagemang lär vi dig resten!
Om rollen som hemstädare
Som hemstädare hos oss ansvarar du för att skapa rena, trivsamma och harmoniska hem åt våra kunder i Västerås. Du arbetar självständigt och bygger långsiktiga relationer med dina återkommande kunder.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Dammsugning och dammtorkning
Moppning och rengöring av ytor
Tvätt, strykning och vikning av kläder
Bäddning och byte av lakan
Att ge det där lilla extra som gör skillnad
Hos oss handlar städning inte bara om rengöring - det handlar om att skapa livskvalitet.
Vi söker dig som:
Gillar att arbeta med service (tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav)
Talar och förstår grundläggande svenska eller engelska
Kan arbeta flexibelt måndag-fredag mellan kl. 8-17
Har giltigt körkort och tillgång till egen bil
Har du tidigare arbetat som hemstädare eller hushållerska är det ett plus - men vi välkomnar även dig som är ny i branschen.
Därför ska du välja Hemfrid
Vi vill vara branschens bästa arbetsgivare - och vi vet att våra medarbetare är grunden till vår framgång.
Hos oss får du:
Fast lön varje månad
Tillsvidareanställning på 50-75 %
Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor
Ansvarsförsäkring, sjukförsäkring och pensionsförsäkring
Friskvårdsbidrag
Betald utbildning inom hemstädning - vi ger dig en trygg start
Möjlighet att utvecklas och växa inom företaget
Gratis mobilabonnemang
Fantastiska kollegor från hela världen
Vi satsar på dig - för när du trivs och utvecklas, gör våra kunder det också.
Om Hemfrid
Hemfrid är Sveriges ledande företag inom tjänster i hemmet. Vi hjälper våra kunder med allt från städning och tvätt till flytt och trädgårdsarbete. Genom teamwork, kvalitet och omtanke förbättrar vi människors liv - varje dag.
Rekryteringsprocess
Efter din ansökan kontaktar vår HR-avdelning dig för nästa steg i processen. Som en del av rekryteringen genomför vi bakgrundskontroller.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha svenskt personnummer eller samordningsnummer.
Är du redo att skapa livskvalitet - ett hem i taget?
Vi ser fram emot din ansökan och att välkomna dig till Hemfrid! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7220875-1962464". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Ringborregatan 1 (visa karta
)
721 34 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort.
