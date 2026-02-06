Helgjobb Äggplockare
Höga Kusten Ägg AB / Skogsjobb / Örnsköldsvik Visa alla skogsjobb i Örnsköldsvik
2026-02-06
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Höga Kusten Ägg AB i Örnsköldsvik
Om jobbet
Vi söker personal för vår verksamhet under helger. Är du intresserad eller tror dig veta någon som kan passa för detta arbete får du gärna höra av dig till oss på mail och mobil som anges längst ner.
Kort om oss:
Höga Kusten Ägg AB är ett nybildat bolag som kommer bedriva hönseri med äggproduktion i Gottne (utanför Moliden). Vi på Höga Kusten Ägg AB som är ett familjägt företag sätter djurens välmående i centrum och vi bedriver äggproduktion med eget packeri under varumärket Höga Kusten Ägg.
Operativt ansvarig för vårt hönseri är Lars Näslund som tidigare i omgångar varit ansvarig för hönseri och fågeluppfödning. Publiceringsdatum2026-02-06Profil
Vi vill att du som söker gärna har vana i djurhantering (ej ett krav), är noggrann, flexibel och även villig att lära dig hantera och sköta de maskiner och IT-system som vi har för drift och övervakning av produktionen.
Vi erbjuder ett fritt arbete men under ansvar och ledning från vår VD (Nils Salomonsson) och operativa chef (Lars Näslund). Dina synpunkter och förbättringsförslag kommer alltid att tas emot med glädje men din dag kommer att styras av hönsens rutiner och vanor.
Dagen är uppdelad i att packa ägg och göra dom redo för försäljning till butik. Samt generell rengöring av arbetsplatsen och planering för nästkommande dag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
E-post: nils@hogakustenagg.se Arbetsgivare Höga Kusten Ägg AB
(org.nr 559509-8392), http://www.hogakustenagg.se Kontakt
Nils Salomonsson nils@hogakustenagg.se 0703436281 Jobbnummer
9727087