Hej Miljöingenjör!

Nu har du chansen att vara med och driva miljö och återvinningsfrågor, tillsammans med ett gäng som går först och visar vägen.
I rollen som miljöingenjör är du med och bidrar till att vi uppfyller våra miljökrav och hållbarhetsmål, både operativ och strategiskt.
Vårt affärsområde återvinning har som uppdrag att samla in och ta emot avfall från invånare och verksamheter i Eskilstuna och Strängnäs, och omvandla det till nya resurser. Vi ligger i framkant och vi strävar efter att fortsatt ha den positionen. Eskilstuna var först i världen med att erbjuda färgsortering av sex olika materialslag till villor. Samma system har även införts i bland annat Strängnäs. I Eskilstuna driver vi ReTuna Återbruksgalleria, som är Sveriges första shoppinggalleria för återbruk. Gallerian har sedan starten belönats med priser och utmärkelser inom miljöområdet.
Med din specialistkompetens inom utredningar, tillståndsprocesser och vattenhantering leder du vägen för vårt affärsområde och bolaget i stort. Den här tjänsten är placerad på vår administrativa avdelning med syfte att stödja kärnverksamheten i stort och smått.
För dig innebär det att:
- Leda och genomföra utredningar och olika projekt inom avfalls och miljöområdet. Se till att vi bidrar till nationella och lokala hållbarhetsmål.
- Arbeta med olika tillståndsprocesser för till exempel farligt avfall, vatten och utsläpp eller kemikalier.
- Samverka inom miljörelaterade frågor, både inom bolaget och med externa aktörer.
- Ta fram, utreda och analysera statistik förverksamheten. För att både kunna fatta strategiskt viktiga beslut, men också utveckla våra interna rutiner och arbetssätt.
"Det bästa med att jobba på ESEM och återvinning är att vi alltid strävar efter att ligga i framkant och att man som medarbetare får stor möjlighet att påverka vägen framåt"-säger Patrik Östberg, Uppdragsledare återvinning
Utbildning och tidigare erfarenhet
Med dig som miljöingenjör får vi en självgående problemlösare med hjärta för hållbarhet. Du skapar struktur runt omkring dig och trivs när du få använda din analytiska förmåga. Du får energi av att stötta andra i ibland komplexa frågor, där du är duktig på att tydliggöra mål och syfte.
Du har:
- En akademisk utbildning inom hållbarhet, som miljöingenjör eller motsvarande.
- Erfarenhet av att arbeta med miljöfrågor inom återvinning, industri eller liknande.
Välkommen till en bransch där du får vara med och forma framtiden!
Har du några frågor om tjänsten eller bara är nyfiken och vill veta mer? Tveka inte att höra av dig till Marcus Carlbring, avdelningschef administration via mejl marcus.carlbring@esem.se
eller via telefon 016-10 63 90
Om Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö
Vi är drygt 600 kollegor som på olika sätt ser till att vardagen fungerar för våra invånare i Eskilstuna och Strängnäs. Tillsammans levererar vi hållbara produkter och trygga tjänster med stor nytta och liten miljöpåverkan. Var med på en hållbar miljöresa där dina idéer är betydelsefulla. Som medarbetare på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö är du med och bygger framtiden!
En del av våra tjänster omfattas av säkerhetsprövning där grund för anställning är godkänd säkerhetsprövning. Innan anställningsavtal kan skrivas lämnar alla ett drogtest. I din anställning kan du komma att krigsplaceras. Krigsplacering innebär att du har en skyldighet att tjänstgöra under höjd beredskap. Om den tjänst som du sökt till berörs i nuläget informeras du under rekryteringsprocessen, observera att förändring kan ske med tiden.
