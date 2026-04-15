Headchef till restaurang med eget hantverksbryggeri.
2026-04-15
Är du en driven och kreativ kock som vill sätta din prägel på ett kök där hantverk, smak och öl står i centrum?
Vi driver en restaurang med tillhörande hantverksbryggeri där ölen är hjärtat i upplevelsen. Vi ligger belägna i centrala Värnamo. Vår meny är medvetet enkel men genomtänkt - med fokus på smörrebröd, burgare och sharingrätter som passar perfekt tillsammans med våra öl.
Nu söker vi en Headchef som tillsammans med oss vill leda vårt kök framåt.
Om rollen:
Som headchef har du det övergripande ansvaret för köket. Du leder det dagliga arbetet tillsammans med våra kockar och är med och utvecklar både teamet och menyn.
Du kommer att:
Leda och fördela arbetet i köket.
Ansvara för menyutveckling tillsammans med oss.
Planera inköp och råvaruflöde.
Säkerhetställa kvalitet, struktur och effektivitet i köket.
Vara en nyckelperson i att utveckla vår matprofil tillsammans med bryggeriet.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att leda ett kök, gärna som kökschef eller souschef.
Är strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad.
Har ett genuint intresse för mat och gärna öl.
Trivs i en kreativ miljö där du får vara med och påverka.
Är en lagspelare som kan leda och inspirera andra.
Vi erbjuder:
Möjlighet att sätta din egen prägel på menyn.
Ett nära samarbete med bryggeriet - där mat och öl möts.
Ett mindre team med korta beslutsvägar.
En arbetsplats med passion för hantverk och kvalitet.
Vi är en restaurang och ett eget hantverksbryggeri med fokus på kvalitet, gemenskap och upplevelse. Hos oss möts mat och öl i en trivsam och avslappnad miljö.Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan till @ och berätta mer om dig själv och ditt cv. Så tar vi det därifrån. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
E-post: kontakt@wernamocraftbrewery.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wernamo Craft Brewery AB
(org.nr 559431-2224)
Storgatan 28
)
331 37 VÄRNAMO
